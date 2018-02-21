Samsung Galaxy J5 ve Galaxy J7 (2017) için güncelleme geldi

Samsung'un Galaxy J5 ve Galaxy J7 (2017) modelleri ülkemizde oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Şirketin geçtiğimiz aylarda yayınladığı güncelleme ile Galaxy J5'in BlueBorne güvenlik açığını gidermişti. Bu güncelleme ile birlikte ise 2018 yılının Şubat ayı güvenlik düzeltme ekleri dağıtıldı.



Şubat ayı güvenlik güncellemesinde yüksek ve orta riskli güvenlik açıklarının yanı sıra Android işletim sisteminde bulunan altı kritik güvenlik açığı da düzeltildi. Bu güvenlik açıklarının yanı sıra, Samsung'un kendi yazılımlarında tespit edilen 16 farklı güvenlik açığı daha giderildi. Şubat ayı güvenlik güncellemesi Galaxy J7 (2017) için ilk olarak ABD'de dağıtılmaya başlandı. Galaxy J5 (2017) için ise ilk olarak Fransa'da dağıtılmaya başlandı.