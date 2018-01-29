Samsung Galaxy A8 için İstanbul’un “En İyi 8 Selfie Noktası”

Ayasofya: Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayasofya İstanbul’un fotoğraflanmaya değer yerleri arasında yer alıyor.

Galata Kulesi: İstanbul dendiğinde akla ilk gelen yapılardan birisi olan Galata Kulesi, dünyanın en eski kuleleri arasında yer alıyor. Heybetli yapısıyla yüzlerce yıldır kenti gözleyen, hakkında türlü hikâyeler anlatılan yapı, İstanbul’un geçmişi hakkında bilgi veriyor. Galata Kulesi İstanbul fotoğraflarının vazgeçilmezlerinden.

Belgrad Ormanı: İstanbul’un akciğerleri olarak bilinen Belgrad Ormanı doğal yaşamı su kemerleri, doğal yaşamı ve huzurlu ortamı ile İstanbulluların nefes almak için uğradıkları kaçış noktalarından biri. Nereden selfie çekerseniz çekin, kadrajınıza harika bir doku girecek.







İstiklal Caddesi: Sadece Taksim değil, İstanbul denilince akla gelen ilk yerlerden biri olan İstiklal Caddesi özellikle gençlerin ve turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olarak biliniyor. İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Nostaljik Tramvay’la fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyip, güzel kareler yakalayabilirsiniz.

Haliç: İstanbul’un “Altın Boynuzu” Haliç, Akdeniz’deki en büyük doğal bir limanı oluşturarak İstanbul’un tarih boyunca önemli bir ticaret limanı olmasını sağladı. Günümüzde İstanbul’un tarihi dokusunu gündelik yaşamın enerjisi ile buluşturan en önemli mekanlardan biri olmayı sürdürüyor. Günün her saati fotoğraflanmaya değer bir yer olan Haliç, İstanbul’un en çok selfie çekilen noktalarından.

Tema Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi: Eski adı Otağtepe, yeni adıyla Fatih Korusu Tema Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi Boğaz manzarasının en güzel görüldüğü yerlerdendir. Hangi açısından bakrasanız bakın mekan size güzel bir fotoğraf veriyor.

Ortaköy: İstanbul Ortaköy denince akla ilk gelen yer tarihi Ortaköy Camii’si… Bu camiinin mevkisi ve ihtişamı ile fotoğraf severlerin en çok tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.







Kız Kulesi: Tarihi Kız Kulesi, İstanbul'un eşsiz güzellikleri arasında yer alıyor. İstanbul Boğazı'nın girişindeki kayalık üzerine kurulmuş bu görkemli yapı çeşitli efsanelere konu olmuştur. Üsküdar'ın sembolü haline gelen Kız Kulesini arkanıza alarak selfie çekmeyi ihmal etmeyin.