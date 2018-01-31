Samsung Electronics'in kârı yüzde 64 arttı

Samsung Electronics, hafıza çiplerine olan güçlü talebin etkisiyle 2017 Aralık'ta sona eren 3 aylık dönemde faaliyet kârını yüzde 64,3 artırdı.

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Samsung 4. çeyrekte 15,15 trilyon won (14,12 milyar dolar) faaliyet kârı elde etti. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada kârı 15,1 trilyon won olarak tahmin etmişti.

4. çeyrekte ciro ise yüzde 23,7 artışla 66 trilyon won oldu.

Samsung Electronics, hafıza çipi nakliyelerini 2018 ilk çeyrekte yavaşlamasının beklendiğini de ifade etti.