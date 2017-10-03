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    Samsung düğmeye bastı, Galaxy S9 resmen geliyor!

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 07:43 | Son Güncelleme:

    Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen telefonu Galaxy S9'ün yazılımının geliştirme işlemleri başladı, iki model doğrulandı!

    Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu hakkında yeni bir bilgi elde edildi. Habere göre firma, Galaxy S9 için firmware yazılımı geliştirmeye başlamış. Sürüm numaraları iki model olacağını doğruluyor, bu da 2018'de bir Galaxy S9 ve Galaxy S9+'nın çıkmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.

    G960FXXU0AQI5 ve G965FXXU0AQI5 olmak üzere iki ayrı Galaxy S9 firmware'i geliştiriliyor. Böylelikle Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının model numaraları da doğrulanmış oldu. Galaxy S9, SM-G960 olurken, Galaxy S9+ ise SMG965 olacak.

    Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın sırasıyla SM-G950 ve SM-G955 model numaralarına sahip olduğunu düşününce bu şaşırtıcı değil. İlginç bir detaysa, Galaxy S9 firmware'inin geliştirilmesinin, geçen sene Galaxy S8 için olduğundan iki hafta önce başlamış olması.

    Samsung düğmeye bastı, Galaxy S9 resmen geliyor

     

    Galaxy S9 tahmini çıkış tarihi

    Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, yakında Galaxy S9'un planlanandan önce çıkacağına dair söylentiler yayılacaktır. Galaxy S9'un firmware'inin erken geliştirilmesi böyle bir izlenim verse de, muhtemelen Galaxy S9 yine de Galaxy S8 ile aynı zamanda çıkacak.

    Samsung, Galaxy S8'i bu sene 29 Mart'ta özel bir etkinlikte ortaya çıkarmıştı. 21 Nisan'da ise dünyada bir çok yerde piyasaya sürülmüştü. Samsung, önümüzdeki sene Galaxy S9 için aynı zaman aralığına bağlı kalabilir.

    Biz Galaxy S9'un firmware geliştirmesini takip ederken, önümüzdeki haftalarda Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları hakkında daha çok bilginin ortaya çıkmasını bekleyebilirsiniz.

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    Etiketler: samsung , galaxy s9 , telefon
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