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    Samsung da otomobil işine giriyor!

    chip.com.tr
    09.02.2018 - 07:13 | Son Güncelleme:

    Samsung Exynos yonga setini otomobiller için özel olarak tasarlayacak. Yeni yonganın adı ise Exynos Auto olacak.

    Samsung, yarı iletkenlerinin erişimini yeni pazarlara genişletmek istiyor ve otomotiv endüstrisini de buna dahil etmeyi düşünüyor. Çin kaynaklı gelen yeni raporlara göre Güney Koreli şirket, Exynos Auto adında yeni bir yonga tasarlayacak. Samsung'un Exynos yonga setini otomobiller için özel olarak tasarlayarak, otomobil içi eğlence sistemleri ve dijital gösterge panelinin kullanımına sunması bekleniyor.

    Aslında bu raporlar daha önceden ortaya çıkan sızıntıları destekler nitelikte. Zira geçtiğimiz sene de Samsung'un 2018 yılında Audi'ye Exynos markalı işlemcileri tedarik edeceği söyleniyordu. Gelen yeni rapor da bunu bir nevi doğrular nitelikte.

    Samsung da otomobil işine giriyor

    Samsung, Exynos Auto ile otomobil içi bilgi – eğlence sistemlerini destekleyecek, dijital gösterge paneli ve diğer araç içi çözümlerinde işlem gücü sağlayacak. Böylece Samsung'un bu alanda üreteceği ilk işlemci olacak olan Exynos Auto, verimliliği arttırmak için yapay zekayı da kullanacak. Buna ilave olarak internet bağlantısını destekleyecek bir LTE modemin de içinde bulunması bekleniyor.

    Günye Koreli şirketin bu yıl içinde Exynos Auto yongasının seri üretimini tamamlaması bekleniyor. Bu arada bu Samsung'un otomobil sektöründeki ilk hamlesi olmayacak. Şirket, 2015 yılında Audi için 20 nanometre LPDDR4 ve 10 nanometre eMMC 5.1 kart üretmişti. Ancak Samsung, işlemci alanında ilk kez çalışacak.

    Etiketler: samsung , otomobil , Exynos Auto
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