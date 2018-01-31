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Samsung bitcoin madenciliği için donanım satacak!

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 08:43 | Son Güncelleme:

Samsung tarafından sunulacak Bitcoin ve kripto para madenciliği donanımı için hazır olun. Üretim aşamasına gelindiği söylenilen Samsung kripto para madenciliği donanımı ya da başka bir deyişle ASIC (Uygulamaya Özel Bütünleşik Devre) ile pazara ciddi hareket gelecek.

Madencilik ekipmanları sağlayıcısı da olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ile anlaşan Samsung’un bu özel donanımı için sipariş verdiği ifade ediliyor. Samsung operatör görevi üstlenirken, TSMC ise bu çiplerin satışını gerçekleştirecek. Çiplerin hangi ülkelere gönderileceği belirsizken Çin’in listenin başında olduğu söyleniyor.

Şirket daha önce de kripto para madenciliği alanına olan ilgisini belli etmişti. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında şirket, 8nm FinFET üretimi ile yarı iletkenlerin ağ kurma, kripto para, mobil uygulamalar ve diğer kullanımlara uygun olduğunun altını çizmişti.

shiftdelete'in haberine göre bu hamle ile Güney Koreli şirketin gelirlerini daha da artıracağına kesin gözüyle bakabiliriz. Üretimini kendi de yapacak olan Samsung, özellikle de Bitcoin ve diğer kripto paralar değer kazandığı dönemlerde büyük kazançlar elde edebilir.

Etiketler: bitcoin madenciliği
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