Samsung Akademi öğrencilerinin robot takımı dünyanın en iyileri arasına girdi

Samsung Electronics’in uygulamalı eğitim programı Samsung Akademi öğrencilerinin de yer aldığı, Türkiye’nin farklı liselerinden öğrencilerin katılımı ile oluşturulan milli robot takımı dünya çapında başarılara imza atıyor. Samsung Akademi kapsamında kurulan laboratuvarda yarışmaya hazırlanan Türkiye All Star takımı, Çin’de düzenlenen FIRST Uluslararası Robot Yarışması’nda (China FIRST Robotics Competition – FRC) 77 takım içerisinde 8’inci oldu ve “İlham Veren Takım” ödülüne (Inspiration Award) layık görüldü.

Türkiye All Star Takımı, Çin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük robot yarışmalarından biri olan FRC’de Amerika, Avustralya ve Çin’den katılan takımların arasında dereceye girdi. Yarışmada 14 tane uluslararası takım ve 31 tane Çinli takımın yanı sıra 32 tane de çaylak (rookie) Çinli takım yer alıyordu.

Samsung Akademi bünyesinde kurulan ve Türkiye All Star takımında da yer alan İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı (İTOBOT), İTOBOT 6038 robot projesi ile FIRST Robotics’in Off-Season Türkiye ayağında geçtiğimiz yıl şampiyon olmuştu.

Samsung’un 2012’den bu yana sürdürdüğü eğitim programı Samsung Akademi, İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurduğu toplam 12 laboratuvar ile mesleki ve teknik liselerde okuyan öğrencilere uygulamalı bir eğitim ortamı sunuyor. Samsung Akademi, tüketici elektroniği alanında sektöre nitelikli eleman sağlanmasına da destek oluyor.