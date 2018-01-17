Samsung adaptör vermeyi bırakıyor!

Şirket telefonların yanında verdiği microUSB - USB Type-C adaptörleri ile kullanıcıların MicroUSB kablolarını da kullanmasını sağlıyordu. Artık şirket USB Type-C standartına tamamen geçmeye karar verdi ve Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8 Plus (2018) modellerinde adaptör vermeyi bırakıyor. Bu kararın tüm ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Adaptör dışında hızlı şarj cihazı, USB Type-C kablo, SIM kart çıkartma aracı, kulaklık ve kullanıcı kitapçığı standart olarak sunulmaya devam ediyor. Ayrıca Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlarında Type-C portu'nu kullanmaya başlamadı. Bu sebepten dolayı bütçe dostu cihazların geçişi sırasında yine adaptörlerin verileceği düşünülüyor.