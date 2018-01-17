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Samsung adaptör vermeyi bırakıyor!

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 08:17 | Son Güncelleme:

Samsung artık geriye uyumluluk için ücretsiz olarak dağıttığı USB Type-C adaptörünü vermeyecek.

Şirket telefonların yanında verdiği microUSB - USB Type-C adaptörleri ile kullanıcıların MicroUSB kablolarını da kullanmasını sağlıyordu. Artık şirket USB Type-C standartına tamamen geçmeye karar verdi ve Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8 Plus (2018) modellerinde adaptör vermeyi bırakıyor. Bu kararın tüm ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Samsung adaptör vermeyi bırakıyor

Adaptör dışında hızlı şarj cihazı, USB Type-C kablo, SIM kart çıkartma aracı, kulaklık ve kullanıcı kitapçığı standart olarak sunulmaya devam ediyor. Ayrıca Samsung, bütçe dostu akıllı telefonlarında Type-C portu'nu kullanmaya başlamadı. Bu sebepten dolayı bütçe dostu cihazların geçişi sırasında yine adaptörlerin verileceği düşünülüyor.

Etiketler: Samsung Galaxy A8 (2018)
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