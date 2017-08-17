Samsung 5 TB'ı bu minik kutuya soktu!

Sadece birkaç yıl önce CES 2015 etkinliğinde Samsung, harici SSD sürücüsünü ilk kez tanıtmıştı. Şimdi de firma, en son modeli T5'i duyurdu. Bu model daha önceki sürümleri ile benzer gözükse ve halen V-NAND flash belleği kullansa da, USB 3.1 girişii ve bazı gelişmeler sunuyor.

Samsung'un söylediğine göre T5'in aktarım hızı 540MB/s'ye kadar çıkıyor. Bu, standart bir sürücüden biraz daha hızlı olsa da, bir M.2 SSD kadar hızlı olmadığı anlamına geliyor. T5'in kasası metal olacak ve yaklaşık olarak 57mm x 74mm boyutları ile gelecek. Bu küçük depolama cihazı 51 gram ağırlığında ve 10.5 mm kalınlığında olacak.

T5'in hareketli bir parçası bulunmamasından dolayı hasarlara karşı oldukça dayanıklı ve 2 metreye kadar düşüşlerden hasar almadan kurtulabiliyor. Güvenlik için de sürücü, seçenek olarak AES 256-bit donanım şifrelemesi ve üç yıllık garanti ile sunuluyor.

İlgilenen kişiler sürücüyü birkaç farklı seçenekte bulabilecek. 250GB ve 500GB modelleri Alluring Blue renginde sunulurken 1TB ve 2TB sürümleri Deep Black rengi ile raflarda olacak. 250GB modeli 129.99 dolar fiyatı ile satışa sunulurken 2TB sürümü 799.99 dolara satılacak.



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