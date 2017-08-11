Samsun’da okul servis ücretlerine zam yok

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME),Ağustos 2017 Olağan Toplantısı yapıldı. SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, trafik ekipleri ile servis esnafı katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı binasında toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis aracı fiyat tarifelerine zam yapılmaması kararı alındı. Öğrenci taşıma fiyatlarının 2016-2017 dönemindeki gibi uygulanmasına, oy birliğiyle karar verildi.

Trafik yatay, düşey işaretleme, güzergah değişiklikleri, yeni taksi duraklarının oluşturulması ve ilçelerin servis aracı ihtiyaç analizlerinin yapılması gibi konularında görüşüldüğü toplantıda ayrıca il merkezi ve ilçelerde düzenlenecek sosyal etkinlik ve sportif müsabakalar için toplu taşım planlama ve trafik akışı belirleme konusunda süreli bir alt komisyon kurulması da kararlaştırıldı.

UKOME toplantısıyla ilgili değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, zam yapmama talebini kabul eden Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binaya teşekkür ederek, "Toplantıda 2017-2018 eğitim öğretim yılı için zam yapmama kararı alınmasını vatandaşlarımız adına memnuniyetle karşılıyorum. Karardan ötürü Samsun halkı adına Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay’a ve esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.