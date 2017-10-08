Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Samsun'da motosikletli dehşeti! Çocukları ve eşinin gözü önünde...

    Samsun'da motosikletli dehşeti! Çocukları ve eşinin gözü önünde...

    SAMSUN (İHA)
    08.10.2017 - 19:35 | Son Güncelleme:

    Samsun'da motosikletli bir genç seyir halindeyken yandan çarptığı kamyonetin sürücüsünü aracının içindeki çocukları ve eşinin gözü önünde bıçaklayarak hastanelik edip kaçtı. 

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 17 yaşındaki B.B., motosikletiyle seyir ederken, Hamdi Çiçek (50) idaresindeki 55 SH 642 plakalı kamyonete ön sol çamurluktan çarptı. Öfkelenen motosiklet sürücüsü B.B., aracın camından eşi ve çocuklarının göz önünde Hamdi Çiçek'e bıçakla saldırarak sol diz üstünden, sol kolunun bileğinden ve dirseğinden bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklı saldırgan kaçarken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hamdi Çiçek tedavi altına alındı. Başından geçen olayı anlatan Hamdi Çiçek, "Solda bir araç duruyordu. Ben devam ettim kavşağa doğru yaklaşırken soldaki aracın yanında motorlu hissettim. Frene basıp kavşağın ortasında durdum o duramadı, kayarak geldi vurdu bana. Frene basmasam aracın altına giriyordu. Sonra söverek geldi. Camım açık kapılarım kilitliydi ve emniyet kemerim bağlıydı. Aracı geri doğru kaçırmak istedim. Elinde bıçak vardı. Bana saldırdı. Beni bıçakladı. Resmen kalkıp elimi öpmesi lazımdı, ezip geçmedim onu oradan. Geldi bıçakladı bizi" dedi.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan B.B.'yi yakalayarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Olay kaza anı ve bıçaklanma olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsunda motosikletli dehşeti Çocukları ve eşinin gözü önünde...

    Etiketler: Samsun , kaza , bıçaklama
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri