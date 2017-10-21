Samsun'da hamsinin kilosu 5 lira

Karadeniz'den bol miktarda çıkan hamsi tezgahlarda geniş yer kaplıyor. Karadeniz insanın vazgeçilmezi olan hamsinin fiyatının da düşmesi vatandaşların iştahını iyice kabartıyor. Sabahın erken saatlerinde balıkçılara giden vatandaşlar taze ve ucuz hamsi alarak evinin yolunu tutuyor. Balığın bol olması ve vatandaşın rağbet göstermesi Samsunlu balıkçıları da memnun ediyor.

HAMSİ BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Hamsi fiyatının uygun olduğunu belirten hamsi alan Yusuf Aydoğan isimli bir vatandaş, "Mevsimine göre hamsi çok ucuz. İstanbul'da hamsi 25 lira, burada 5 lira. Hamsi yerli ve çok taze. Deniz ürünlerini haftada en az 2-3 kez yiyeceksin. Sağlık için balık çok önemli. Ama hamsi bizim için vazgeçilmez. Deniz ürünlerinin en yararlısı hamsi. Doktorlarda tercih ediyor" dedi.

ZAMAN GEÇTİKÇE DAHA DA İRİLEŞECEK

Tezgahlarda hamsi bereketinin yaşandığını belirten balıkçı Hasan Köse, "Hamsi 5 lira. Çok taze ve lezzetli. Hamsi bolluğu belli bir zaman devam eder. Hamsi zaman geçtikçe daha da irileşecek, güzelleşecek. Vatandaşlarımızın da hamsiye yoğun bir talebi var. Vatandaşlar hem taze hem ucuz hamsi yeme fırsatı yakaladı. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

HAMSİ KARADENİZ'İN İNCİSİ

İki gündür hamsinin bol olduğunu söyleyen balıkçı Kurtça Aydın, "Hamsi hem ucuz hem vatandaşın çok sevdiği bir balık. Hamsi Karadeniz'in incisi. İki aydır biz de hamsiyi bekliyoruz. Hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzü güldü" şeklinde konuştu.



Bayrak: "4 liraya da düşebilir"

Diğer balıkların bu aralar hamsi ve palamut kadar rağbet görmediğini belirten balıkçı Halit Bayrak, "Hamsi patladı. Deniz hamsi dolu. Ordu, Giresun, Fatsa'dan hamsi geliyor. 5 liraya kadar düştü. 4 liraya da düşebilir çünkü çok hamsi var. Bundan sonra hamsi bol. Palamut da bol. Palamudun 5 tanesini 10 liraya satıyoruz. Çupra, levrek, somon da fazla bir değişiklik yok. Sargan da çok çıkıyor. 10 liraya kadar düştü. Bu ara hamsi ve palamut hem tazeliği hemde fiyatıyla fazla rağbet görüyor" ifadelerini kullandı.



