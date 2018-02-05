Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Iraklı Muhammed Soud Dhamın Dhamın'ı (24) yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Muhammed Soud Dhamın Dhamın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı genç serbest bırakılınca TEM Polisi tarafından sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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