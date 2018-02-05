Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

    Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

    SAMSUN (İHA)
    05.02.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

    Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 24 yaşındaki Iraklı gözaltına alındı.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Iraklı Muhammed Soud Dhamın Dhamın'ı (24) yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Muhammed Soud Dhamın Dhamın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Iraklı genç serbest bırakılınca TEM Polisi tarafından sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Samsun , DEAŞ , gözaltı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri