Samsun'da bin sülün doğaya salındı

Samsun Valisi Osman Kaymak, cuma namazını Çarşamba Göğceli Camisi'nde kıldıktan sonra Terme'de düzenlenen doğaya sülün salımı programına katıldı. Terme Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda düzenlenen programda sülünleri, Samsun Valisi Osman Kaymak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bıraktı. Vali Kaymak daha sonra bölgede incelemelerde bulundu. Sülün üretimi ile ilgili bilgi veren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, "Son yılarda doğal afetlerden dolayı, sanayiden, çarpık kentleşmeden dolayı tabiat varlıklarında tahripler meydana gelmektedir. Bu tahripten dolayı yaban hayatındaki doğal türlerimizde azalmalar görülmüştür. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız Türkiye’nin doğal türleri ile ilgili üretim istasyonları kurmuştur. Bu İstasyonlarda üretilen kuşlarımız zaman zaman tabiata salınmaktadır. Bu günde burada bin adet sülünü yaban hayatı sahasına saldık. Samsun genelinde her yıl 5 bin adet sülünü doğaya bırakıyoruz" dedi.

"NESLİ TÜKENMEKTE OLAN TÜRLERDEN"

Bin adet sülünü doğaya bıraktıklarını söyleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sülün Samsun bölgemizin karakteristik kuşlarından birisi. Maalesef nesli tükenmekte olan türlerden. Amacımız bu kuşları çoğaltarak neslini devam ettirmek. Kuluçka bölgelerini termede milli park olan bu bölgeye aldık. Bundan sonra sülünler burada üretilip doğaya salınacaklar. Avcı arkadaşlardan ricamız lütfen sülünlere yaşama şansı versinler, merhametli olsunlar" şeklinde konuştu.

Sülün salımı ardından Terme Miliç Sahili'nde incelemelerde bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, Miliç sahili hakkında; Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'dan bilgi aldı.

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