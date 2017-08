Samsun Valiliği’nden ’terbiye amaçlı okşama’ açıklaması

Samsun Valisi Osman Kaymak, 22 Ağustos Salı günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, ’Yönetici Akademisi’ açılış programında yapmış olduğu konuşmada, "Müdür okuluna hakimse, veliyle ve öğrenciyle çok güzel bir diyalog kurmuşsa sorun yaşanmamalı. Hiç yaşanmamalı demiyorum, olursa kendinizi sorgulamalısınız. Biz de sorgularız. Bu söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama eskiden olduğu gibi öğrencinin terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. O konuda şikayet edilebilir, malum insanlar en küçük şikayette ’Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti şikayetçiyim’ diye dilekçe yazıyor valiliğe. Eğer öğretmen psikopat değilse, terbiye amaçlı ve çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz bu konuda her zaman öğretmenin ve sizin yanınızdayız" dedi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Konuşmada kullanılan bazı ifadelerinbazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yanlış anlaşılmalara sebep olduğu belirtilerek konu ile ilgili bugün Valilik resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde, 22.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen ’Yönetici Akademisi’açılış konuşması sırasında Valimiz Sayın Osman Kaymakın konuşmasında kullandığı ifadeler bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yanlış anlaşılmalara sebep vermiştir. Valimiz Sayın Osman Kaymakın konuşmanın anlamsal bütünlüğü incelendiğinde; iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirmenin önemi üzerinde durulduğu görülecektir. Ayrıca konuşmasında; veli, öğretmen ve öğrenci arasında yapıcı disipline dayalı bir ilişkinin gerekliliğinin şart olduğu ve bu çerçevede geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aldığı eğitim ve öğretimde hem akademik, hem de sosyal anlamda çocukların gelişimine olumlu etkisi olacağından bahsedilmiştir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin pedagojik gerçeklere dayanan, etkili ve kaliteli bir eğitim alması en önemli önceliklerimizdendir. Söz konusu konuşmada bir öğretmenin öğrenciye şiddet uygulayabileceği anlamı kesinlikle kast edilmemiştir."



Çocuğa yönelik şiddet ile ilgili adli çalışmaların hemen yapıldığının da belirtildiği açıklamada, "Çocuk eğitiminde ’sevgi’nin ve ’ilgi’nin birinci derecede önemli olduğunun farkında olarak okullarımızda oluşabilecek ’çocuğa şiddet’içerikli tüm şikayetlere kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, idari ve adli yönden gereken soruşturmalar vakit kaybedilmeden yapılmaktadır. Bundan sonrada olmasını hiçbir zaman istemediğimiz, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini engelleyebilecek her türlü olay önceden olduğu gibi titizlikle incelenecektir. Bilinmektedir ki eğitimde en önemli unsur veli ve çocuktur. Çocuklarımızın gerek ruhsal, gerekse sosyal anlamda geleceğini olumsuz etkileyebilecek davranışları sergileyen eğitim personeli korunarak halkımızın güvenini yitirmek ve çocuklarımızın geleceğinin zarar görmesi göze alabileceğimiz bir şey değildir. Bu minvalde her zaman, her konuda şiddete karşı tavır alınacağı vurgusuyla okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin, öğrencilerimize sevgiyle yaklaşıp, gerektiğinde başlarını okşayarak, varsa sorunlarının dinlenip çözümler üreterek uzlaştırıcı olma yönünde Valimiz Sayın Osman Kaymak tarafından tavsiyelerde bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.

