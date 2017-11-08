Samsun çeltik üretiminde ikinci sırada

İl Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'da çeltik hasadının sonuna geldiklerini söyledi.

Samsun'un Türkiye'de çeltik üretiminde sahip olduğu yüzde 15 pay ile Edirne'den sonra en çok üretim yapılan ikinci şehir konumunda bulunduğuna işaret eden Kırmacı, "Kentte 1 Eylül'de başlayan çeltik hasadı Terme, Yakakent, Tekkeköy, Salıpazarı, Alaçam ve Bafra, son olarak da Ondokuzmayıs ilçemizde sona ermiştir.

İlimizde bu yıl çeltik ekiliş alanı 16 bin 460 hektar olup, tamamı biçerdöverle hasat edilmiştir." dedi.

Samsun'un çeltik üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Kırmacı, şöyle devam etti:

"Çeltik hasadının titizlikle yapılması, hasat esnasında yaşanacak kayıpların önlenmesinde büyük önem arz etmektedir.

İl genelinde 45 kontrolörle 8 ilçede yapılan biçerdöverle çeltik hasadını takip ettik.

Ortalama çeltik verimi dekar başına 790 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Bu sezon biçerdöverle hasat edilen ürün miktarı 130 ton 27 kilogram, dane kayıp oranı ise dekar başına yüzde 1,45 olarak tespit edilmiştir."

Dane kayıp oranının düşmesinin üreticilere artı gelir kazandırdığına dikkati çeken Kırmacı, "Çeltik hasadında biçerdöverle hasatta müsaade edilen yüzde 2'lik dane kayıp oranına göre ilimiz ekonomisine bir milyon 380 bin 236 lira kazanç sağlanmıştır.

Kaybın azalması, çiftçilerimizin gelirinin biraz daha yukarıya çıkmasını sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.?