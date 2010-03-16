Şampiyonluk senaryosu

“Korkusuz korkak”…

Hasta olduğunu öğrendiğinde hayata küsüp, o an kazandığı büyük ikramiyenin tamamı ile tuvalet yaptıran Mülayim adlı bir vatandaşın hikâyesi…

Beşiktaş’ta ise bu durum tam tersi işliyor…

E tabi haliyle adı da “korkak korkusuz” oluyor…

Beşiktaş gibi bir takımın Denizlispor’dan çekinmesi gibi bir durum söz konusu olamaz…

İzlediğim maç sonrası iki seçenek aklıma geliyor!

Mustafa Hoca ya korkak ya da hazırladığı bir senaryonun içinde korkak rolünü oynuyor…

Denizli’yi bir önceki sezondan itibaren iyi incelediğimizde bunun adının “senaryodaki korkaklık” olduğunu düşünüyorum…

Hücum futbolunu benimseyen bir isim, böylesine korkak olamaz…

Yaptığı hamlelerle en formda oyuncularından en iyi performansı elde etmeye çalıştığını düşünüyorum…

Bunu yaparken de senaryonun nasıl işlediğine bakıyor…

Futbolcuları senaryoyu ne denli başarılı uyguluyor?

Üç puan kazanıldığına göre demek oluyor ki başarılılar!

Peki, sahadaki futbol Denizli’yi ne kadar keyiflendiriyor?

İşte asıl mesele de bu…

Korkaklık belki oyun anlayışı ile değerlendirilebilir…

Sıkıntının asıl kaynağı keyifsiz futbolun ortaya çıkması…

Hoca’nın senaryolarına diyecek bir lafım yok. Yalnızca yazarken biraz daha futbolun keyfi tarafını düşünmesi gerektiğini düşünüyorum…

Diyeceksiniz ki bu kadar savunma düşünceli oyuncuyla bunu nasıl başarabilir?

Çok zor!

Ama senaryoya göre oyuncu tercih etmesi gerekiyor öyle değil mi?

O yüzden keyifli futbol beklemekte haliyle çok zor oluyor!

Anlayacağınız biat edip izlemeye devam edeceğiz...

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Denizli’nin iki haftadır uyguladığı oyuncu değişiklikleri ve devamında kulübeye verdiği güven de tartışma yaratır cinsten…

Nihat, Yusuf, Serdar, Nobre, Tabata, İsmail sahada olacak alternatif isimler…

Serdar’ın en son hangi maçta oynadığını kendine sorsak, o bile cevap veremez!

İki haftadır Tabata’nın 5 dakikası dışında yukarıda saydığım isimlerin hiç birisi sahada yok!

Toplamda 6 değişikliğin 4’ü değerlendirilmiş…

Beşiktaş muazzam bir futbol oynuyor da biz mi göremiyoruz?

Peki, ne zaman oynayacaklar?

Oyun sıkıştığında veya Beşiktaş geriye düştüğünde mi?

Hatırlayın. Denizli birçok maçta ikinci yarının hemen başında oyuncu değişiklikleri yaptı…

Kulübeye demir atmış isimler yarın kurtarıcı olarak sahaya atıldıklarında ne düşünecekler?

Mustafa Hoca, doğru veya yanlış önceki haftalarda bir şekilde oyunu değiştirebilmek için kulübesine döndü…

Şimdi ise kulübeye tam tersi, sırtını dönmüş vaziyette…

Performanslarını tartışılabilir. Fakat bu futbolcuları kazanmak lazım…

Sonuçta kulübede oturan isimlerin kendine güvenmeleri gerekiyor!

Denizli’nin geri kalan haftalarda bu isimlere ihtiyacı olacaktır…

İhtiyaç zamanında kulübeye döndüğünde verim almak istiyorsa, yaşattığı güven bunalımına derhal son vermesi gerekiyor…



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Lig Tv’nin amacı nedir?

Geçen hafta çift spikerli anlatımda bahsettiğim sıkıntıların benzerini Yüksel Aytuğ köşesinde biraz daha yumuşak bir dille ifade etmiş…

Adını da “Gizli bilek güreşi” koymuş…

Bu durumun gizli kalmış bir tarafı yok aslında…

Farklı sektörlerde yaşanan rekabetin bir benzeri bu dalda yaşanıyor…

Kimisi sinsice kimisi iş ahlakı çerçevesinde rekabet eder…

Neticede iyi bir kariyer hedefi, her çalışanın hakkıdır…

Dönüp dolaşıp aynı konuları dillendirmek istemiyorum…

Bence yanlış bir uygulama…

İzlenen yayının bir alternatifi yok!

Bir bedel karşılığında hizmet satın alınıyor…

Ve neticesinde iki adet spikerin gereksiz diyalogları 90 dakikayı kabir azabına çeviriyor…

Beni en çok rahatsız eden durumun normal karşılanması!

Lig Tv’nin müşterilerine vaat ettiği "Lig TV açsana, futbola doysana" sloganıyla zıt olan bir uygulama…

Maçların yalnızca stadyum sesleri ile yayını çok mu zordur?

En azından alternatif olarak bu uygulamaya yapılamaz mı?

Slogandaki gibi yalnızca futbola doymak istemek suç mudur?



