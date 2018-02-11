Şampiyonluk primi!

RENAULT ve Dacia markalarıyla 2017 yılında toplam 178 bin 646 adet satış ve yüzde 18.7’lik pazar payıyla tarihi bir rekora imza atan Renault Mais, 705 çalışanını da unutmadı. 2016 yılı sonunda Renault Mais’in Genel Müdürü olan Berk Çağdaş, 2017 yılının Renault ve Dacia markaları açısından çok başarılı sonuçlar elde edilen bir yıl olduğunu belirterek, bunda da tüm çalışanların büyük payı olduğunu belirtti. Çağdaş, “Bu yüzden 705 kişiden oluşan tüm Renault Mais çalışanlarımıza ocak ayında birer maaş ikramiye dağıttık. Bu başarıyı birlikte elde ettik” dedi.

Yeni Dacia Duster’ın Alaçatı’da düzenlenen lansmanında konuştuğumuz Çağdaş, bu yıl da rekorların devam edeceğini belirterek, şunları söyledi: “Bu yıl Renault yenilenen modellerle pazardaki konumunu sağlamlaştıracak. Dacia markası da tamamen yenilenen Duster ile pazardaki gücünü artıracak. Renault Grubu olarak 2018 yılında da pazar payımızdaki artışı ve pazardaki güçlü konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz.”

13 YIL SONRA ZİRVE

Renault, 2017 yılında 18’inci kez binek otomobil pazarı liderliğini elde ederken toplam pazarda ie 13 yıl aradan sonra yeniden zirveye oturdu. Marka, binek+hafif ticari araç pazarından 130 bin 276 adet satış rakamı ile yüzde 13.6 pay alırken, binek otomobil pazarında ise 113 bin 454 adet satış adedi ve yüzde 15.7 pazar payına ulaştı. Renault Mais bünyesindeki Dacia ise 48 bin 370 satış adetlik satışla yüzde 5.1’lik rekor pazar payı elde etti ve toplam pazarda markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek 6’ncı sıraya yükseldi.

MERCEDES VE PORSCHE

Türkiye’de Renault Mais tüm çalışanlarına şampiyonluk ikramiyesi dağıtırken dünyada da Mercedes ve Porsche tüm çalışanlarına benzer prim verdi. Tüm dünyada satış rekoru kıran ve lüks sınıfta açık ara lider olan Mercedes, Almanya’da toplam 130 bin çalışanının her birine 5 bin 700 Euro ikramiye verirken, çalışanların bu parayı Nisan ayında alacağını açıkladı. Aynı şekilde Alman Porsche markası da 20 bin çalışını için 9 bin 111 Euro ikramiye verdiğini açıklamıştı.

MÜŞTERİNİN EVİNE GİTTİM ŞOK OLDU!

BERK Çağdaş, Türkiye’de araç satışlarını arttırarak toplam pazarda lider olduklarını, bunu sadece araç satarak değil, müşteri memnuniyetini yukarı çekerek de sağladıklarını belirterek, “Biz markalarımızı en sevilen (love) de yapmak istiyoruz. 50 yıldır Türkiye’de olan, her üç aileden birinin hayatına giren bir markayız. Bugün ‘love’ marka olamadık ise suçunu biz kendimizde arayalım. Biz şimdi yeni bir yönetim anlayışıyla, yeni bir perspektifle tamamen müşteriyi ön planda tutarak, iş ortaklarımızın kârlılığını ve tatminini artırarak bunu yapmak istiyoruz. 2017 bizim için bir başlangıçtı” dedi. Müşteri memnuniyeti konusunda kendisinden örnek veren Çağdaş, şunları söyledi: “Bir gün tam havalimanındayken profesyonel sosyal ağ ‘LinkedIn’de Renault’a ilişkin uzun bir müşteri şikayetini okudum. Hemen uçağa atlayıp evine kadar gittim. Beni kapıda görünce şok oldu. 2017’de İstanbul’da en az 8, Bursa’da 3, Kayseri’de 1, Ankara’da 2, Samsun’da 1 ve Trabzon’da 1 müşterinin evine bu şekilde gittim. Çünkü artık çağımız, her müşteriyi ‘tek müşterin sanki oymuş gibi görmek’ gereken bir çağ. Bize bu bakış açısını çizdiren ise yeni Oyak yönetiminin müşteri ve iş ortaklarına (bayiler) verdiği aşırı önem ve ciddi bakış açısı oldu. Bu yıl daha zor olan kısmını yapıp, sürdürülebilir olacağız. Bu anlamda müşteri memnuniyetine yönelik yeni sürprizlerimiz de olacak.”

DACIA’NIN AYRI GENEL MÜDÜRÜ OLMAYACAK

RENAULT Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Satışı 50 bin adetlere ulaşan Dacia markası halen yönetim olarak Renault Mais bünyesinde. Burada yeniden bir yapılanma olabilir mi? Yani geçmişte olduğu gibi Dacia’nın ayrı bir genel müdürü ve ayrı yönetim yapısı gündeme gelebilir mi?” soruma ise, “Dacia’nin 2003-2007 yılları arasında Türkiye’de Renault Mais’te yedek parça, bilgi-işlem ve insan kaynakları gibi altyapılarda hizmet aldığı farklı bir şirket yapısı vardı. Ancak bildiğiniz gibi, 2007 yılından itibaren marka, Mais çatısı altında ticarileştiriliyor. Markanın kendi pazarlama, satış ve saha ekipleri var ve bu şekilde de çalışmasına devam edecek. Yani belirttiğiniz gibi ayrı bir genel müdür ve teşkilat gündemimizde yok” cevabını verdi.

ALABİLSEK RAHAT 30 BİN SATARIZ

RENAULT Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Dacia’nın 2017 yılında 48 bin 370 adetlik satışla Türkiye’nin en çok satan 6. markası olduğunu hatırlatarak, bu performansıyla Romanya, Fas ve Cezayir gibi yüksek pazar payına sahip ülkeleri geride bırakarak Dacia’nın dünyadaki en büyük 5’inci pazarının Türkiye olduğunu söyledi. Duster’ın Dacia satışlarının omurgasını oluşturduğunu kaydeden Çağdaş, şöyle konuştu: “Duster 17 bine yakın satışıyla bugün Türkiye’de en çok satılan 4X4 modeli. SUV satışlarında ise 2. sırada. Tamamen yenilenen ve daha modern bir görünüme sahip olan yeni Duster’ı yine Türkiye’nin en uygun fiyatlı SUV’u olarak pazara sunuyoruz. Yeni Duster ile 2018 yılında hedef kitlemizi genişletmeyi, pazardaki güçlü konumumuzu koruyarak pazar payımızı artırmayı ve segment liderliğini hedefliyoruz. 2018’deki toplam Duster hedefimiz 2017 yılının üstüne çıkmak. Ama Avrupa’da da yüksek talebe sahip yeni Duster’ı alabilsek 30 bin adet bile satarız. Biz 2018 yılında yeni Duster ve markanın diğer modelleri Sandero, Logdy, Logan MCV ve Dokker’in da katkısıyla 2017 yılında elde ettiğimiz pazar payı rekorumuzu yenilemeyi hedefliyoruz. Öngörümüz 50 bin adet civarında satış yapmak. Türkiye’de marka sıralamasında yukarı doğru hâlâ gidecek yolumuz olduğunu düşünüyorum.”

ÖNCE İNTERNETTEN SATIŞA SUNULDU

TAMAMEN yenilenen Dacia Duster, 1 Mart’tan itibaren Türkiye’de 70 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Dizel otomatik EDC şanzımanlı en dolu model ise 105 bin 400 TL’den piyasaya sunulacak. Yeni Duster 1 Mart’ta satışa sunulmadan önce Türkiye’de ilk olan bir uygulama ile e-ticaret online satış kanalı üzerinden sipariş veren ilk 100 müşterisi için satışa sunulacak. Renault grubu mühendisliğinin altyapı, motor ve şanzıman mimarisi üzerine kurulan yeni Duster bu alandaki başarılı formülünü daha dinamik bir tasarım, geliştirilmiş güvenlik ve artırılmış konfor özellikleriyle daha üst seviyeye taşırken yalnızca yüzde 6 fiyat farkıyla tüm bu artıları müşterilere sunacak. Daha fazla güvenlik, teknoloji ve donanım olarak; perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi, eller serbest Dacia kart sistemi, 360° kamera, otomatik klima, elektrik destekli direksiyon, otomatik yanan farlar ve daha bir çok özellik yeni Duster’da yer bulacak. Yeni Duster, iki benzinli iki dizel olmak üzere dört farklı motor seçeneği ile satışa sunuluyor. 1.6 SCe 115 beygir (4x2) ve ilk kez sunulan 1.2 TCe 125 beygir (4x2) benzinli motor manuel versiyonların yanı sıra 1.5 dCi 90 beygir (4x2) ve 1.5 dCi 110 bg (4x2 manuel ve EDC & 4x4) dizel motor manuel vites seçeneğine sahip.