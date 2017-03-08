Son haftada büyük heyecan!

Ligde 29 puanla SuperMassive eSports liderliğini korurken, 19 puanla OyunFor.Crew ekibi 2., 18 puanlı iki takım HWA Gaming ve Team Aurora ise 3. sıradalar. Geçtiğimiz haftayı 4 puanla kapatan 1907 Fenerbahçe 14 puanla 5. sırada bulunuyor. Ligin flaş takımı Galakticos ise 13 puanla 6. sırada. Geçen senenin şampiyonu Dark Passage.Bkm Express 11 puanla 7.'liğini sürdürürken ligin bir diğer yeni ekibi olan Galatasaray eSports ise 7 puanla son sırada bulunuyor. Takımların son iki maçlarını oynayacakları play-off'lar öncesinde SuperMassive dışındaki takımların aralarındaki ufak puan farkları, ligdeki rekabeti oldukça artırmış durumda.

Şampiyonluk Ligi 2017'yi yakından ilgilendiren bir başka konu ise Play-Off'lar. Takımlar Şampiyonluk Ligi 2017'de son haftaya girerken Kış Mevsimi'nden son takımın direkt düşecek olması, ligi 6. ve 7. sırada bitiren takımların ise Yükselme Ligi'ni 2. ve 3. bitiren takımlarla play-out oynayacak olmasından dolayı Yükselme Ligi son günlerde müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Takımların her birinin son 4 maçının kaldığı Yükselme Ligi'nde P3P eSports, flaş bir değişiklikle Truklax, Vardags ve Kazze ile yollarını ayırdığını; hemen arkasına da Hioss, DoubleG ve The Plasma Lemon transferleriyle ekibi güçlendirdiğini açıkladı. Ligde mücadelesini sürdüren Team Turquality ve Atlas Espor Takımı ise Şampiyonluk Ligi'ni takip edenlerin yakından tanıdığı isimler. Oyun Hizmetleri E-spor Kulübü'nün henüz Yükselme Ligi'nde galibiyetinin bulunmaması şanslarını zora soksa da Team Vulture ve Çilekler'in Yükselme Ligi'nde iddiaları sürüyor. Bu takımların play-out mücadelesinin de en az play-off'lar kadar herkesi heyecanlandıracağını düşünüyorum.

Bunun dışında Riot Türkiye'nin üniversite öğrencilerine yönelik ESL ile birlikte düzenlediği başka bir turnuva olan Üniversite Ligi 2017'nin de bölge elemeleri ayağı tamamlandı ve belirlenen 4 bölgede yarışacak takımların fikstürü belli oldu. 5 hafta sürecek Bölge Ligleri sonunda Bölge Finalleri 8-16 Nisan, Büyük Final ise 6-7 Mayıs’ta düzenlenecek. Her bölgenin finalinden sadece bir takım zafere ulaşacak. Bölge Finali’nde zafere ulaşan bölge şampiyonu, Büyük Final’e katılmaya hak kazanacak. Maçlar online şekilde hafta sonları, Büyük Final ise çevrim dışı olarak önceden belirlenen bir yerde oynanacak. Üniversite Ligi'ni birinci bitiren takımın ödülü 10.000 TL, Büyük Final’de yer alan diğer takımların ödülleri ise sırasıyla 7.500, 5.000 ve 2.500 TL olacak.