Şampiyonluk kuşu uçtu mu

Şampiyonluk hayallerini ligde tek iddiası Türkiye Kupası olan Fenerbahçe'den kendi sahasında iki gol yiyerek İnönü Stadı'nın çimlerine gömdü.

Kupada bu iki takımın karşı karşıya geleceği belli olduğundan beri bir sürü komplo teorisi ortaya atıldı.

Şerife Çaldenk yazıyor

Ancak bunların hiçbiri gerçekleşemeden Beşiktaş makus talihine yine yenik düştü ve son oynanan beş maçta da olduğu üzere rakibine 2-1 yenildi.Sivas, Gaziantep'e yenildikten sonra - bu akşam ki maç henüz oynanmadan- herkesin aklına Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi mağlup edip şampiyonluk yolunda en önemli adımını atacağı konuşuluyordu ama sanırım bu olamayacak ve fikstürün de verdiği avantajla – son hafta yapılacak Galatasaray maçını saymazsak- şampiyonluk gömleğini Sivasspor giyecek.

Tabi tüm bu şampiyonluk senaryolarını bir kenara bırakıp bu akşam oynanan “ derbi ” maç ayrıntılarına da bir göz atmak lazım.

Güiza'nın attığı ilk gol mesela, herhalde hiç kimsenin hatta kendisinin bile beklemediği nitelikteki bu gol en çok Beşiktaş taraftarını üzdü.

Bir de Semih'in attığı ikinci gol var, tam bir yardımlaşma örneği idi. - maçın geri kalanında pek göremediğimiz -

Üçüncü olarak da; Holosko'nun yarı sahadan aldığı topla beş Fenerbahçeli futbolcuya çalım atarak ağlara gönderdiği Beşiktaş'ın yegane golü.

Zaten bu üç pozisyon dışında gözle görülür, elle tutulur pek bir şey de olmadı maçta.

Maçın beni açımdan en talihsiz olayı;

Emre'nin ikinci yarıda yine birilerinin üzerine – işaret parmağını bir ileri bir geri sallayarak -

yürüyüşü vardı. Önce haklı olarak rakibinin mi üzerine yürüyor dedik; çünkü alıştık artık!

Ama daha sonra anladık ki; kendi takım arkadaşı Deivid'di hedef..

Bu gerginliği fark eden Aragones birkaç dakika sonra Emre'nin yerine başka bir oyuncuyu aldı. Emre yedek kulübesinde de tepkilerine ve küfürlerine devam etti.

Peki bu olay bu şekilde kapanıp gidecek mi?

Biz sahalarda bu şekilde hareketleri, küfürleri görmeye ve duymaya devam mı edeceğiz?

Bu akşam Fenerbahçe kazandı belki ama bu galibiyet sevincini ve coşkusunu futbolcular birbirleriyle yeterince paylaştılar mı acaba?

Tüm ülkemize de olduğu üzere futbolumuza birşeyler oluyor, etrafımızı “ kabadayı “ futbolcular sarıyor. Genç dediğimiz futbolcuların gözünde bir heyecan, bir ışıltı, bir parıltı göremiyoruz.

Her futbolcu bir “ bitse de girsek ” pozunda ve bu bütün lige yayılmış halde.

Bu akşam kim kazandı, kim kaybetti, kim şampiyon , kim değil tartışılacağına “ Türk Futbolu nasıl Kurtulur? ” onu tartışalım..

Bu tartışmaya dün akşam oynanan Real Madrid – Barcelona maçını yeniden izleyip, biraz feyz alarak başlasak nasıl olur?!!!!!