Şampiyonluk için her yol mubahtır

Vur…

Kır…

Parçala…

Elle…

Kaz…

Hakemi darp et…

Olay çıkart…

Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenebilir…

Bu gayet normaldir…

Fakat oyunun dışına çıkan hareketler galibiyetin önüne geçiyorsa, düşünülmesi gereken bir çok şey vardır…

Maçın henüz başından itibaren hakemin Hüseyin Göçek değil, Emre Belözoğlu olduğunu herkes anladı…

Emre, yalnızca sarı ve kırmızı kartları yanında taşımıyor…

Onu da yapsa tam olacak…

“Kendimden nasıl nefret ettirebilirim” felsefesiyle sahaya çıkıyor…

Oyun içinde tek bir olumlu hareketi yok…

Futbolu 2000’li yıllarda Galatasaray’da çoktan bırakmış…

O dakikaya kadar sahada kalması, futbolu güzel tarafıyla oynamaya çalışan Fabian Ernst’i bile çıldırtıyor…

Netice?

Kırmızıyı çoktan hakeden Emre sahada, Ernst dışarıda!

Gel gelelim maçın genelinde çıkan üç kırmızı kartın hiç birisi olan bitenden fazla değil…

Hata onca yapılana göre gösterilen kırmızı kartların hiç birisi doğru değil bile denebilir…

**

Bilica ve Lugano her birine tek tek değinmek gerekir…

Ama neresinden?

Destan olur…

Sezon başından beri, Şampiyonluk için her türlü fantastik zihniyeti sergileyen bu ikilinin düne de damga vurması beni şaşırtmadı…

Maç içinde olan ellere, saç çekmelere ve tekmelere alıştık…

Bu maçta da fazlasıyla oldu…

Fakat ilk kez böylesi bir duruma şahit oluyorum…

Penaltı noktası kazıldı!

Bilica’ya önerim bundan sonra böyle bir şey yapacaksa, kazma kürekle yapsın…

Nasıl olsa kendisine müdahale eden yok…

Ve böylesine bir hareketin olduğu maçta sadece futbol yorumlanması isteniyor…

İşine gelen işine geldiği gibi yorumlayıp geçebilir…

Kural var…

Kuralların dışında yapılan her hareketin cezası bellidir…

Atılması gereken Bilica sahada futbol oynamaya devam ediyorsa, futbol konuşulması beklenmesin…

Konuşulacak hiçbir şey bırakılmadı…

Ligin balans ayarının çoktan yapıldığını haftalardır dile getiriyorum…

Hal böyle olunca madem yapılanlar cezasız kalacak…

Her kulübe 3 sene üst üstte şampiyonluk sözü veren Başkan diliyorum…

Belki böylelikle lig dengelenir…