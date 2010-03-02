Şampiyonluk haftaları

İki rakibine kesinlikle puan kaybetmemesi gerekiyordu…

Kayseri’ye çelme takmayı başarırken, Galatasaray ile beraber kalarak iç saha avantajını kullanamadı…

Denizli’nin öğrencileri Galatasaray maçından da üç puanla ayrılmayı başarsaydı, Gaziantep’te kaybedilen puanların pek önemi kalmayacaktı…

Şimdi biraz sıkıntı var. Fakat görünen tabloda Beşiktaş için ligin boyu uzamadı, kısaldı…

Tabii Fenerbahçe’nin büyük bir düşüş yaşamasının ortaya çıkan tabloda önemi büyük…

Futbol netice oyunu olduğu için tabloya göre değerlendirme yapmak zorundayız…

Hatırlarsanız Beşiktaş, rakiplerinin kolay fikstür avantajını değerlendirdiği ilk haftalarda, 6 karşılaşma sonucu elde ettiği 6 puan ile ligin 12. sırasındaydı…

Ve halen siyah-beyazlılar aradaki 12 puanlık farkı kapatmaya çalışıyor…

Kara kartal şimdilerde ligin ilk devresinde hükmen Ankaraspor galibiyeti ile başlayan 8’de 8’lik performansın başlangıcında…

Aslına bakılırsa sergilenen 24 puanlık başarı şimdiki tablodan daha zordu…

Çünkü o performansın arasına 3 tane de Şampiyonlar Ligi maçı sıkışmıştı…

Devam edelim…

Fenerbahçe karşılaşmasına kadar rakiplerine nazaran rahat bir fikstürü var…

İstanbul B.Ş.B., Eskişehirspor ve Trabzonspor ile içeride…

Denizlispor, Kasımpaşa ve Ankaragücü ile dışarıda…

Beşiktaş, ilk kırılma noktası olarak görünen Fenerbahçe mücadelesine kadar kayıpsız gelebilirse Kadıköy’de alacağı bir puan bile Beşiktaş’a yetecektir…

Bu da demek oluyor ki son 4 haftaya kadar sergilenecek performans Beşiktaş’ı aynen geçen sezonki gibi ligin 31. haftasında veya öncesinde zirveye taşıyabilir…

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Adam gibi adam Ertuğrul Sağlam

Geçen sezon Uygun’un;

“Bu Anadolu’nun zaferidir”

“İstanbul'da Laila, Sivas'ta La ilahe İllallah”

"5 yerim 7 yerim 6 yemem, 7 yerim 9 yerim ama 8 yemem"

Gibilerinden sevimsiz sözleri Sivasspor’a olan bakış açısını tersine çevirmişti…

Sonuç olarak miras olarak bıraktığı Sivasspor’un hali ortada…

Günlük başarıların arkasına sığınarak söylediği söylemlerin ne kadar gerçekten uzak olduğunu görüyoruz…

Şimdilerde benzer bir başarı grafiği sergileyen Ertuğrul Sağlam’ın kazandığı maçların arkasından bile hiçbir zaman haddini aşmayan ileriye dönük açıklamaları, Beşiktaş tribünleriyle başlayan “adam gibi adam” cümlesini ne kadar hakkettiğini gösteriyor…

Rakip taraftarları kızdırmayan, “fikstür avantajımız var” cümlesini kullanırken bile rakiplerine saygıda kusur etmeyen bir üslup…

Bursaspor belki şampiyon olamaz, ama Bursaspor’un şampiyonluk heyecanı bu kadar kısıtlı bir kadro ile yaşaması bile çok büyük başarı…

Bursaspor seyircisinin Sağlam’a her koşulda sahip çıkması gerekiyor…

Gelecek sezon biraz destekle Bursaspor istikrarlı bir takım kimliğine tamamen sahip olacaktır…

Sonlarının Sivasspor’a benzememesi için destek şart!

Sabırlı olurlarsa Ertuğrul Sağlam’ın tecrübesi ve duruşu, istenen Bursaspor hayalini gerçeğe dönüştürür…

Son olarak en önemli unsuru unutmamaları gerekiyor böyle bir adamlık her takıma nasip olmaz!

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İbrahim Toraman’a Milli Forma haram mı?

İbrahim Toraman futbolunun en olgun döneminde milli formadan uzak…

Yıllardır Beşiktaş forması giymesinin cezasını çekiyor…

Yoksa aklıma başka bir şey gelmiyor!

İbrahim’in neden davet edilmediğini kimse açıklayamaz!

Fatih Terim de dahil!

Nedendir bilinmez, belki de gizli bir husumetten dolayı milli formasından uzakta tutuluyor…

Hak etmesine rağmen, kadro seçimini yapmayı hak etmeyenler tarafından kadroya davet edilmiyor…

Sadece İbrahim Toraman mı?

Sabri aylardır sakat olmasına rağmen bir hafta forma giydi ve Milli takıma davet edildi…

İsmail’in ne suçu günahı var? Beşiktaşlı mı?

Aynı sekilde Servet’in yedeği Emre Güngör neden kadroda?

Galatasaray’da bir maçta ikisi birden oynamıyor, birbirlerinin yedeği konumundalar…

Hadi diyelim Servet kadrolu milli, e be kardeşim Emre Güngör’ün ne işi var?

Türkiye’de en az gol yiyen 2 takım var. Beşiktaş ve Kayserispor... Kaç tane defansif oyuncusu Milli? Sıfır. Yok!

Serdar Kesimal ile ne probleminiz var?

Necip neden davet edildi? Gönülleri okşasın diye…

Hani Beşiktaş’tan kimse yok ya ondan!

Yine Trabzonspor’da çoğu zaman yedek oturan Ceyhun kadroda…

Mesut Özil, Serdar Taşçı, Gökhan İnler, Eren Derdiyok sizin ihmaliniz yüzünden Türk Milli Takımı formasını giyemedi…

İçerdeki kadrolu adamlarınızdan değerlerimizi kaçırıyorsunuz!

Bu nasıl bir mantık?

Terim’in bıraktığı mirası Oğuz Çetin çok iyi bir şekilde devam ettiriyor…

Vallahi helal olsun!