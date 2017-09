Şampiyonluk bizim, kupa bizim

Geride olan KUPA’yı aldı. ŞAMPİYONLUĞU kovalıyor.

Önde olan 26. senede de KUPA’yı alamadı. LİG’de ki durumu da malum.

Gökmen Avcı yazıyor

Bir terslik var diye düşünmeyin. Bu sene her şey bir ACAYİP.***Bir ara gözden düşen bu turnuva, artık ESKİ İHTİŞAMI’na döndü.Finalistler BEŞİKTAŞ ve FENERBAHÇE olunca, FORTİS TÜRKİYE KUPASI FİNALİ bu geceki gibi güzel bir karşılaşmaya dönüştü.Stat tamamen dolu. (Güvenlik için ayrılan yerler hariç.)Taraftarlar sayıca aynı. Her iki takım taraftarı, takımlarını canlı izleme şansını elde edince, karşılığını da sonuna kadar veriyor.Hava güzel.Zemin birçok stada göre çok çok iyi.Arzu edilen tek şey GÜZEL BİR GECE YAŞANMASI ve GÜZEL BİR KARŞILAŞMA OLMASI.***Çok erken hediye edilen gol takımları çok etkilemedi.BEŞİKTAŞ çok ileride prese başlayınca, FENERBAHÇE’nin ileri çıkışlarında ilk toplara basıp, TATLI SERT müdahaleler yapınca, hakimiyet kendilerinde oldu.İlk bölümlerde TELLO, BOBO, HOLOSKO iyi pas yapıp, derinlemesine kısa paslarla etkili oldu.Sonuç; 2. GOL GELMEDİ.Ve sonra, beraberliği GUIZA sağladı. Büyük alkış DEIVID’e.Hakimiyet FENERBAHÇE’ye geçti. Aynen BEŞİKTAŞ gibi onlarda TATLI SERT bir oyuna dönünce pozisyonlar bulmaya başladı.Sonuç; 2. GOL GELMEDİ.***İki Teknik Adam, daha ikinci yarının başında, oyuncu değişikliklerini yaptı.İbrahim ÜZÜLMEZ ve Semih ŞENTÜRK.ALEX, GUIZA ve SEMİH aynı anda sahada.Bakalım KUMAR tutacak mı?BOBO’nun güzel golü ve ardından ortalık iyice karıştı.Yaşanan karambollar, direkten dönen toplar, kaçan goller. Ve kurtarılan goller.Sonra 1 gol geldi.Sonra 1 gol daha.Penaltı ve sonrası 1 gol daha.***BEŞİKTAŞ istediğini aldı. Ligde 2 kere yenildiği rakibini bu sefer yenip KUPA’yı kimselere bırakmadı. LİG içinde moral topladı.***FENERBAHÇE bu sezonu tam anlamıyla kapattı.KUPA STRES’i devam ediyor.***Maçın başında her iki takımın TATLI SERT oynaması ve Hakemin buna MÜSAMAHA göstermesi sebebiyle, bol kart olur ve kavga çıkar diye düşünüyordum. Ama olmadı. İyiki de olmadı.***VE FORTİS TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ’ın.***BEŞİKTAŞLILAR DİYOR Kİ: ŞAMPİYONLUK BİZİM, KUPA BİZİM....