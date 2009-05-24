Şampiyon son haftaya kaldı

Aslına bakarsanız; Beşiktaş bu akşama gelene kadar ligin ilk altı sırasında yer alan hiçbir takımdan galibiyet alamamıştı ve derbi de kazanamamıştı.

Bunu bu akşamki galibiyetleri ile elde etmiş oldular.

Maçın geneline ve istatistiklere bakılırsa Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda ezici bir üstünlüğü vardı diyebiliriz. Hem topla oynama hem de pas yüzdesi bakımından ön plana çıkan taraf Sarı-Kırmızılılar oldu. Ancak ilk yarıda golle buluşamadılar.

Şerife Çaldenk yazıyor

İlk gol Galatasaraylı Mehmet Topal'ın kendi kalesine attığı gol oldu ve Beşiktaş öne geçti.Daha sonra ikinci yarıda Kewell'ın Nonda'nın asistiyle attığı beraberlik golü geldi.Bu gol de durduramadı Beşiktaş'ı ve ikinci yarıda Tello'nun sakatlanması sonucu onun yerine giren – aynı zamanda ikinci baharını da yaşayan- Yusuf Şimşek önce Sabri sonra da kaleci Orkun'un hatasıyla Beşiktaş'ın galibiyetini sağlayan ikinci golünü attı.Maçın sonucu böylece belirlendi.

Maç stresli ve gergin başlamıştı. Her iki taraf da belli ki galibiyeti düşünerek çıkmıştı sahaya.

Ancak maçın favorisi – her ne kadar derbi kazanamamış olsa da - Beşiktaş'tı. Hiçbir akıllı uslu takım bu safhaya geldikten sonra ayağının ucuna gelmiş şampiyonluk fırsatını kaçırmaz herhalde.

Ancak aynı saatlerde oynanan maçlara da bakınca şöyle bir içim de titremiyor değil.

Her bir takım iddiası olsun olmasın kazanmak için çıkıyor sahaya, özellikle ligin alt sıralarında mücadele aynen şampiyonluk da olduğu gibi kıyasıya devam ediyor.

Dipnot:

Ligin son maçını Denizli'de oynayacak Denizli Hoca'nın talebeleri.

Bu tesadüf bana Fenerbahçe'nin Denizli'ye yenilip şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdığı seneyi hatırlattı.

Bütün takımlar birbirlerinin ensesindeyken ve bu kadar kritik bir haftaya girilirken bunu düşünmeden edemiyorum.

Ama hak eden ve çok isteyen kazansın ve şampiyon olsun.

Haftanın adamı ise Güiza diyorum, İş işten geçtikten sonra golcüsü...