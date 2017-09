Şampiyon olacak tek takımdılar

En iyi transferleri yaptılar. Yıllık antrenman programları ve hazırlık devresi çok olumluydu. Kalecileri Avrupa’nın en iyi kalecileri arasında idi.

Defansı mükemmel oturmuş ve uyumluydular.

Orta sahaları çok iyi pas yapan, oyunu kesmeden akıtan oyunculardan oluşuyordu.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Pas yüzdesi çok yüksek olan bir takımdılar. Arka alanda kurulan oyun düzeni, hücum bölgelerine çok iyi aktarılıyordu. Sol kanat oyuncusunun üstün yetenekleri ile çok akıllıca transfer edilen santrafor oyuncusunun gol vuruşları birleşince Avrupa’da bile korkulan takım olmuşlardı. Orta sahada yılların tecrübesine tecrübe katan kaptanları ile soyunma odasında alınan taktiklerin hemen hepsinin sahaya aktarılması gibi son derece önemli başarılar sağlıyorlardı. Türkiye liglerinin en iyi futbol oynayan takımıydılar. Teknik ekibin uyumu göz kamaştırıyordu. Avrupa maçlarından zaman buldukça Süper Ligin birincisini yakından takip ederek her an lider olabilecek kapasiteleri vardı.Rakip takımları bir bir yenerek emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyorlardı.Ama olmadı.Birileri kıskandı. Bu yükselişe dur demek için kolları sıvadılar.En can alıcı noktalardan vuruyorlardı. Futbolcular hakkında dedikoduları yaymaya başladılar. Birilerini benzin istasyonlarında buluşturuyorlardı, birilerini maç arifesi gecesinde âlemlerde gösteriyorlardı.Olmamışa, oldu diyorlardı.Sonra taraftarlar arasına girerek iç ayaklanma başlattılar. Önce kaçan golleri ıslıkla protestoEttiler. Olmadı yönetimi yuhaladılar. Olmadı antrenör için olumsuz tezahürata başladılar.Yazılı ve görsel basından da yardım alarak antrenörün üzerine gittiler. Yüklendikçe yüklendiler. Moralleri bozup takım motivasyonunu düşürmede ne yazık ki başarılı oldular. Bir iki maç sonra, iyice taraftarları galeyana getirip kulüp aleyhine demeçler vermeye başladılar. Başarmışlardı, kulüp yönetimi de artık inanmıştı onlara. Antrenör yerine eski bir futbolcuyu gündeme getirip geriye gidişi hızlandıracaklardı ve öyle de oldu.Türkiye’nin en başarılı antrenörü Skibbe’yi gönderdiler.Yerine bu yükü taşıyamayacak Bülent Korkmaz’ı getirdiler.En iyi futbol oynayan ve şampiyonluğu en çok hak eden Galatasaray’ı engellediler.Belki de 20 Mayıs 2009’da Kadıköy Saraçoğlu stadı, Galatasaray’ı konuk edecekti.Yer gök inleyecek, bütün Dünya dinleyecekti.Olmadı.Birileri, bu mutluluğu çok gördü.Yazık oldu.