Şampiyon Kim Olsun?

En azından “futbol”.

Peki hangi konuları konuşuyoruz?

Güiza sevgilisiyle 4 aydır seks bile yapmamış...

Güçlü Berk yazıyor

Canlı yayında nasıl soyundu?Küpeleri de otuz bin dolarlıkmış.Aragones Alex’le küs mü?...Onun elini sıkmış, bunun sıkmamış...Ümit hakemin üzerine buz sıçratmış, küfür etmemiş,...Vay! Ensesinde isim yazılı gıcır formaya nasıl buz sıçratırmış...“Arda bak buz sıçradı, tam buraya...”, bunun fotoğrafı da var.“Etse de attım, etmese de attım.”Maçı tekrar edelim...Etsen ne olacak, lig mi kurtulacak?

İşin tuhafı yukarıdakiler ara transfer döneminde haber olabiliyor.

Eskiden olsa; “Fabregas Fener’e göz kırptı”,

“Taffarel tavsiye etti, Ronaldinho Galatasaray’a sıcak bakıyor”,

“Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş Buffon’da karar kıldı” benzeri hayal dünyamızı genişleten haberler okurduk.

Şikayet ederdik ama bugünden iyiydi.

Dediğimiz gibi, transfer döneminde bile en çok okunan haberler bunlar oluyorsa bu ligde oynanan futbol kimsenin ilgisini çekmiyor demektir ve bu da lig için çok önemli bir tehlikedir.

Bu ligin kurtuluşu sadece Anadolu’dan çıkacak bir şampiyon ile olur...

Trabzon ve Sivas bu sene buna çok yakınlar. Bu yakınlık sadece kendi çabalarından değil, üç büyüklerin “küçük” futbolları da yardımcı oluyor onlara.

Aksi takdirde itirazlar, kavgalar büyüyecek.

Üç büyüklerin kavgaları da kendileri gibi büyük(!) oluyor.

Konuyu Federasyon devirmeye kadar götürebiliyorlar. MHK kesmiyor onları, daha fazlasını istiyorlar. Hakeme meslek bıraktırmak da yetmiyor onlar için. Daha çok kelle kopsun, kan aksın istiyorlar.

Orada bize küfür edildi dedikten sonra burada misafire küfür ediyorlar.

Misafir desen, daha gelirken küfür etmeye başlıyor yolda.

Sadece bir Anadolu Şampiyonu bütün bu hataların, kavgaların, küfürlerin, çirkinliklerin üzerini örtebilir.

O zaman diyebiliriz ki “Hatalar oldu ama en azından Anadolu’dan bir şampiyon çıktı.”

Belki o zaman gözümüzü başka yerlere çevirebiliriz.

O zaman futbolun keyfini çıkarmaya başlayabiliriz.

Yani bana soracak olurlarsa “Şampiyon kim olsun?” diye,

Anadolu’dan olsun, kim olursa olsun...

