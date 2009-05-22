Şampiyon Beşiktaş

Her şeye rağmen şampiyon oldular.

Her zamanki gibi yine Beşiktaş’ın yüzünü güldürdüler.

Hiçbir şey beklemeden, beklediklerini alamadan.

Yılmadan, usanmadan, yorulmadan çalıştılar.

Verilen vaatlerin hiçbiri olmadan, onlar şampiyon oldular.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

İnanmışlardı, önce Avrupa dediler ve Avrupa’nın en büyük üçüncü takımı oldular.Sonra lig dediler ve her derde göğüs gererek “ En Büyük Biziz” dediler.Antrenörleri Müfit Arın’a, İlker Şentürk’e ve Genel Menajer Bilal Eyüboğlu’na çok güvendiler.Güvenlerinin boş olmadığını gördüler.Her maçlarında Fulya’yı inlettiler.Taraftarların en çok yüzünü güldüren takım oldular. Şampiyon oldular.Tebrikler Beşiktaş Hentbol Takımı.Şampiyon olduğunuz için, Avrupa maçlarında bizlere coşku dolu anlar yaşattığınız için.Teşekkürler.Ne zorluklarla geldiniz buralara, ne çileler çektiniz.Tek düşünceniz Beşiktaş Hentbol Takımı olarak Kulübünüzü en iyi şekilde temsil etmekti.Ve yaptınız. Tebrikler.Sizler için ne yapsak azdır. Sizler için ne düşünsek, ne yazsak azdır.Seneye sizleri tekrar Avrupa Kupalarında görecek olmamız çok güzel.Yine aynı coşku, yine aynı heyecanla.Bekleyeceğiz.Başarılarınızı ve bizleri coşturacağınız o günleri,Bekleyeceğiz.