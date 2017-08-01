Sam Shepard hayatını kaybetti

Sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamada, Shepard’ın uzun süredir mücadele ettiği Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına bağlı komplikasyonlar sebebiyle Kentucky’deki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Kırk dört oyun yazan aynı zamanda roman, kısa öykü ve denemelere sahip Shepard, 1979 yılında “Buried Child” (Gömülü Çocuk) ile drama dalında 'Pulitzer' ödülünün de sahibi oldu.

New York'ta bağımsız tiyatroculuk ödülleri olarak adlandırılan Off-Broadway Tiyatro Ödülü'ne 13 kez sahip oldu.

Shepard, 'Aç Sınıfın Laneti', 'Vahşi Batı' ve 'Aşk Delisi' gibi birçok eserin yazarı olan Shepard 1983 yılında 'The Right Stuff' (Boşluktaki Kahramanlar) filmi ile Oscar'a aday gösterilmişti.