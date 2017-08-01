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    Sam Shepard hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 11:07Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 11:24

    ABD'li aktör ve oyun yazarı Sam Shepard, Kentucky'deki evinde 73 yaşında yaşamını yitirdi.

    Sanatçının ailesi tarafından yapılan açıklamada, Shepard’ın uzun süredir mücadele ettiği Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına bağlı komplikasyonlar sebebiyle Kentucky’deki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

    Kırk dört oyun yazan aynı zamanda roman, kısa öykü ve denemelere sahip Shepard, 1979 yılında “Buried Child” (Gömülü Çocuk) ile drama dalında 'Pulitzer' ödülünün de sahibi oldu.

    New York'ta bağımsız tiyatroculuk ödülleri olarak adlandırılan  Off-Broadway Tiyatro Ödülü'ne 13 kez sahip oldu.

    Shepard, 'Aç Sınıfın Laneti', 'Vahşi Batı' ve 'Aşk Delisi' gibi birçok eserin yazarı olan Shepard 1983 yılında 'The Right Stuff' (Boşluktaki Kahramanlar) filmi ile Oscar'a aday gösterilmişti.

    Etiketler: sam , shepard , aktör , Pulitzer , Oscar
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