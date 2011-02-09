Saltimbanco' yu keşfet!

Premium çikolata markası Lovells, farklı tatları ve özel tasarım ambalajları ile keşfetmekten heyecan duyan lezzetseverlerin yeni gözdesi.



Lovells'ın 10 ayrı tatta sunduğu çikolatalar, hem renkli hayat dolu ambalajlarıyla, hem de keşfedilmeyi bekleyen tatlarıyla, lezzet düşkünlerinin yeni gözdesi oldu. Frambuaz krokanlı, portakal krokanlı, %70 kakaolu ve naneli ganaj dolgulu bitter, bütün Antep fıstıklı ve bademli sütlü çeşitler, Lovells'ın sunduğu rengarenk dünyadan birkaç lezzet örneği.



Lovells'ın resmi sponsorluğu ve Pozitif organizasyonuyla efsanevi gösteri grubu Cirque du Soleil,

19 Şubat – 4 Mart arası Türkiye'yi ziyaret ediyor. Abdi İpekçi Arena'da sahnelenecek olan Cirque du Soleil - Saltimbanco gösterisi, sanatla eğlenceyi biraraya getiriyor.



Lovells Chocolate ile Cirque du Soleil’in ortak yönleri; keşfetmenin tadını yaşatmaları, hayattan keyif almayı seven zevk sahibi tüketicilerin tercihi olmaları ve onları renklerin cezbedici dünyasına bir yolculuğa götürebilme güçleri.



Premium çikolata markası ve gösterilerin resmi sponsoru Lovells, çikolataseverleri renklerin cezbedici dünyasına yolculuğa, keşfetmeye davet ediyor. Lovells Chocolate'ın Facebook'taki sayfasına üye olanlar arasından belirlenecek talihliler, merakla beklenen gösterileri izleme şansını yakalayacak.





Tıkla! Cirque du Soleil Saltimbanco'yu izleme şansını yakala!



