Ara
MENÃœ
Haberler >Advertorial>Saltimbancoâ€™ yu keÅŸfet!

Saltimbancoâ€™ yu keÅŸfet!

11.02.2011 - 12:34 | Son GÃ¼ncelleme:

Lovells ile Saltimbancoâ€™ nun bÃ¼yÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyasÄ±nÄ± keÅŸfet!

Premium Ã§ikolata markasÄ± Lovells, farklÄ± tatlarÄ± ve Ã¶zel tasarÄ±m ambalajlarÄ± ile keÅŸfetmekten heyecan duyan lezzetseverlerin yeni gÃ¶zdesi.Â

Lovellsâ€™ Ä±n 10 ayrÄ± tatta sunduÄŸu Ã§ikolatalar, hem renkli hayat dolu ambalajlarÄ±yla, hem de keÅŸfedilmeyi bekleyen tatlarÄ±yla, lezzet dÃ¼ÅŸkÃ¼nlerinin yeni gÃ¶zdesi oldu.Â  Frambuaz krokanlÄ±, portakal krokanlÄ±, %70 kakaolu ve naneli ganaj dolgulu bitter, bÃ¼tÃ¼n Antep fÄ±stÄ±klÄ± ve bademli sÃ¼tlÃ¼ Ã§eÅŸitler, Lovellsâ€™ Ä±n sunduÄŸu rengarenk dÃ¼nyadan birkaÃ§ lezzet Ã¶rneÄŸi.

Lovellsâ€™Ä±n resmi sponsorluÄŸu ve Pozitif organizasyonuyla efsanevi gÃ¶steri grubu Cirque du Soleil, 19 Åžubat â€“ 4 Mart arasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™yi ziyaret ediyor.Â Â  Abdi Ä°pekÃ§i Arenaâ€™ da sahnelenecek olan Cirque du Soleil - Saltimbanco gÃ¶sterisi, sanatla eÄŸlenceyi biraraya getiriyor.
Lovells Chocolate ile Cirque du Soleilâ€™in ortak yÃ¶nleri;Â  keÅŸfetmenin tadÄ±nÄ± yaÅŸatmalarÄ±, hayattan keyif almayÄ± seven zevk sahibi tÃ¼keticilerin tercihi olmalarÄ± ve onlarÄ± renklerin cezbedici dÃ¼nyasÄ±na bir yolculuÄŸa gÃ¶tÃ¼rebilme gÃ¼Ã§leri.

Premium Ã§ikolata markasÄ± ve gÃ¶sterilerin resmi sponsoru Lovells,Â  Ã§ikolataseverleri renklerin cezbedici dÃ¼nyasÄ±na yolculuÄŸa, keÅŸfetmeye davet ediyor. Lovells Chocolateâ€™Ä±n Facebookâ€™taki sayfasÄ±na Ã¼ye olanlar arasÄ±ndan belirlenecek talihliler, merakla beklenen gÃ¶sterileri izleme ÅŸansÄ±nÄ± yakalayacak.

TÄ±kla! Cirque du Soleil Saltimbancoâ€™ yu izleme ÅŸansÄ±nÄ± yakala!
Etiketler:
    Sayfa BaÅŸÄ±
    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

    Sayfa BaÅŸÄ±

    © Copyright 2019
    HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.