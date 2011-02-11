Saltimbancoâ€™ yu keÅŸfet!

Premium Ã§ikolata markasÄ± Lovells, farklÄ± tatlarÄ± ve Ã¶zel tasarÄ±m ambalajlarÄ± ile keÅŸfetmekten heyecan duyan lezzetseverlerin yeni gÃ¶zdesi.Â
Lovellsâ€™ Ä±n 10 ayrÄ± tatta sunduÄŸu Ã§ikolatalar, hem renkli hayat dolu ambalajlarÄ±yla, hem de keÅŸfedilmeyi bekleyen tatlarÄ±yla, lezzet dÃ¼ÅŸkÃ¼nlerinin yeni gÃ¶zdesi oldu.Â Frambuaz krokanlÄ±, portakal krokanlÄ±, %70 kakaolu ve naneli ganaj dolgulu bitter, bÃ¼tÃ¼n Antep fÄ±stÄ±klÄ± ve bademli sÃ¼tlÃ¼ Ã§eÅŸitler, Lovellsâ€™ Ä±n sunduÄŸu rengarenk dÃ¼nyadan birkaÃ§ lezzet Ã¶rneÄŸi.
Lovellsâ€™Ä±n resmi sponsorluÄŸu ve Pozitif organizasyonuyla efsanevi gÃ¶steri grubu Cirque du Soleil, 19 Åžubat â€“ 4 Mart arasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™yi ziyaret ediyor.Â Â Abdi Ä°pekÃ§i Arenaâ€™ da sahnelenecek olan Cirque du Soleil - Saltimbanco gÃ¶sterisi, sanatla eÄŸlenceyi biraraya getiriyor.
Lovells Chocolate ile Cirque du Soleilâ€™in ortak yÃ¶nleri;Â keÅŸfetmenin tadÄ±nÄ± yaÅŸatmalarÄ±, hayattan keyif almayÄ± seven zevk sahibi tÃ¼keticilerin tercihi olmalarÄ± ve onlarÄ± renklerin cezbedici dÃ¼nyasÄ±na bir yolculuÄŸa gÃ¶tÃ¼rebilme gÃ¼Ã§leri.
Premium Ã§ikolata markasÄ± ve gÃ¶sterilerin resmi sponsoru Lovells,Â Ã§ikolataseverleri renklerin cezbedici dÃ¼nyasÄ±na yolculuÄŸa, keÅŸfetmeye davet ediyor. Lovells Chocolateâ€™Ä±n Facebookâ€™taki sayfasÄ±na Ã¼ye olanlar arasÄ±ndan belirlenecek talihliler, merakla beklenen gÃ¶sterileri izleme ÅŸansÄ±nÄ± yakalayacak.TÄ±kla
! Cirque du Soleil Saltimbancoâ€™ yu izleme ÅŸansÄ±nÄ± yakala!