Salsayı seven Karayip adası: PORTO RIKO

KISA HABERLER



Topkapı, dünya sekizincisi

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri sıralamasında Türkiye’den sadece bir müze girebildi. Geçen yılın ziyaretçi sayıları karşılaştırılarak yapılan sıralamada birinci sırayı Paris’teki Louvre Müzesi aldı. 3 milyon 588 bin kişinin gezdiği Topkapı Sarayı ise sıralamada sekizinci sıraya yerleşti.



Medea, Aspendos’da sahnelenecek

Medea Operası, Türkiye’de ilk kez 13 Haziran’da Aspendos’ta sahnelenecek. Eseri Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 18’inci Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında yorumlayacak.



Anadolu Dağ Maratonu 15 Temmuz’da

Dağda yürüyüş, dağcılık, yön bulmayı içeren Anadolu Dağ Maratonu bu yıl 15 Temmuz’da Bolu’da yapılacak. Üç gün sürecek yarışmalarda farklı zorluk derecelerindeki üç parkurda, ikişer kişilik takımlar yürüyecek.



Klasik otomobillerle boydan boya Yunanistan

Klasik Otomobil Kulübü’nün üyeleri önceki hafta Dedeağaç’tan Megalopoli’ye Yunanistan turu yaptı. Gümülcine, İskeçe ve Kavala’ya uğrayan ekip, Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret etti.



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Adanın doğası, sömürge döneminin İspanyol mimarisi özenle korunmuş. Bilkent İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi Ömer Ekmekçioğlu geçen yıl mart ayında kruvaziyer turunda adaya uğramıştı. Yerel müzikleri, egzotik meyveleri, tropik ormanları unutamadı. “Gemimizin bizi götüreceği pek çok ada vardı ama aklım ve kalbim orada kaldı” diyor.



Kuvvetli bir yağmur sonrasında hava, yerini güneşli ve açık bir güne bıraktı. Yolculuğumuz Türkiye’nin 16 bin kilometre uzağında farklı bir coğrafyada, Büyük Antiller’de sürüyor.



Martta Orta Amerika’ya yaptığımız gemi yolculuğunda, bir başka limana, değişik kültürleri ve insanları tanımak ümidiyle yelken açıyoruz. Atlas Okyanusu’yla, Karayip Denizi’nin arasındaki rotada iki gün boyunca tek bir ada bile görmeden, göz alabildiğince lacivert sularda yol aldıktan sonra, Büyük Antiller’in cennet ülkesi maceraperest gezginler için keşfedilmeye değer bir doğal hazineye, Porto Riko’ya yaklaşıyoruz. Hava henüz ağardı derken, tüm ihtişamı ile başkent San Juan hayal gibi karşımıza çıkıveriyor.



Hafif rüzgârların eşliğinde San Juan (San Huan) limanına doğru süzülüyoruz. Adanın rengârenk yüzüyle birleşen denizin usul usul gelen sesi huzurun davetçisi sanki. Bu adalarda hayat, sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Limana yanaşır yanaşmaz karaya ayak basmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü orası, o ünlü Cenovalı kâşif Kristof Kolomb’un Amerika kıtasının keşfine ilk tanık olduğu yer.

Her Karayip sakini, “Kolomb ilk bizim misafirimiz oldu” der. Ancak tarihi belgeler incelendiğinde ilk ayak basılan adanın Porto Riko olduğu çok net anlaşılır. Belki bu şans, adayı el üstünde tutan bir liman yapmış ve ada ismini İspanyolca’da “zengin liman” anlamına gelen; “Estado Libre Asociado de Puerto Riko”dan almış.Adaya ayak bastığımızda çok neşeli bir orkestra, sıra dışı müzikler eşliğinde bizleri karşılıyor. Karayip Adaları’nın insanları da müzikleri gibi son derece cana yakın, güler yüzlü, samimi. Bizlere mambo eşliğinde, Hindistan cevizi ve ananastan oluşan yerel içecekleri pinocolado ikram ediyorlar.

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