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    Salonlara ‘Adalet’ gelecek

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 12:37 | Son Güncelleme:

    Son dönemde, İstanbul kültür-sanat hayatının etkinlikleri arasına giren ‘Suç ve Ceza Filmleri Festivali’ dün başladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen organizasyonun bu yılki teması ‘Adalet’ olurken etkinlik ‘Yarışma’, ‘Panorama’ ve ‘İz Bırakanlar’ seçkileriyle seyircinin karşısına çıkacak.

    Geçmişteki Sır

    9 Kasım’a kadar sürecek festivalde 30 tane uzun metrajlı film Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında izleyiciyle buluşacak. Etkinlik kapsamında gösterimlerin yanı sıra paneller ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. ‘Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise toplam on film yarışırken ipi göğüsleyecek yapım 10 bin Euro ödül alacak. Festivalin uzun metraj jürisinde ise Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor.

    Uzun metraj yarışma filmleri
    Ayaz / Yönetmen: Dersu Yavuz Altun
    Insyriated / Hayatın İçinde / Yönetmen: Philippe Van Leeuw
    The Intruder / Davetsiz Konuk / Yönetmen: Leonardo DiCostanzo
    Beauty and The Dogs/Güzel ve İtler / Yönetmen: Khaled Walid Barsaoui-Kaouther Ben Hania
    Directions / Yol Ayrımı / Yönetmen: Stephen Komandarev
    Geçmişteki Sır / Yönetmen: Raşit Görgülü
    Hemşire / Yönetmen: Dilek Çolak
    Hostages / Rehineler / Yönetmen: Rezo Gigineishvili
    Men Don’t Cry / Erkekler Ağlamaz / Yönetmen: Alen Drljevic
    Mor Ufuklar / Yönetmen: Olgun Özdemir

    Etiketler: Suç ve Ceza Filmleri Festivali , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Adalet
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