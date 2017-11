Salonlara ‘Adalet’ gelecek

9 Kasım’a kadar sürecek festivalde 30 tane uzun metrajlı film Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında izleyiciyle buluşacak. Etkinlik kapsamında gösterimlerin yanı sıra paneller ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. ‘Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise toplam on film yarışırken ipi göğüsleyecek yapım 10 bin Euro ödül alacak. Festivalin uzun metraj jürisinde ise Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor.

Uzun metraj yarışma filmleri

Ayaz / Yönetmen: Dersu Yavuz Altun

Insyriated / Hayatın İçinde / Yönetmen: Philippe Van Leeuw

The Intruder / Davetsiz Konuk / Yönetmen: Leonardo DiCostanzo

Beauty and The Dogs/Güzel ve İtler / Yönetmen: Khaled Walid Barsaoui-Kaouther Ben Hania

Directions / Yol Ayrımı / Yönetmen: Stephen Komandarev

Geçmişteki Sır / Yönetmen: Raşit Görgülü

Hemşire / Yönetmen: Dilek Çolak

Hostages / Rehineler / Yönetmen: Rezo Gigineishvili

Men Don’t Cry / Erkekler Ağlamaz / Yönetmen: Alen Drljevic

Mor Ufuklar / Yönetmen: Olgun Özdemir