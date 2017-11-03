Salonlara ‘Adalet’ gelecek

Geçmişteki Sır
9 Kasım’a kadar sürecek festivalde 30 tane uzun metrajlı film Beyoğlu Atlas ve Nişantaşı City’s sinemalarında izleyiciyle buluşacak. Etkinlik kapsamında gösterimlerin yanı sıra paneller ve atölye çalışmaları da düzenlenecek. ‘Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise toplam on film yarışırken ipi göğüsleyecek yapım 10 bin Euro ödül alacak. Festivalin uzun metraj jürisinde ise Feride Çiçekoğlu (Başkan), Demet Evgar, Selman Dursun, Tarık Tufan ve Barry Ward yer alıyor.
Uzun metraj yarışma filmleri
Ayaz / Yönetmen: Dersu Yavuz Altun
Insyriated / Hayatın İçinde / Yönetmen: Philippe Van Leeuw
The Intruder / Davetsiz Konuk / Yönetmen: Leonardo DiCostanzo
Beauty and The Dogs/Güzel ve İtler / Yönetmen: Khaled Walid Barsaoui-Kaouther Ben Hania
Directions / Yol Ayrımı / Yönetmen: Stephen Komandarev
Geçmişteki Sır / Yönetmen: Raşit Görgülü
Hemşire / Yönetmen: Dilek Çolak
Hostages / Rehineler / Yönetmen: Rezo Gigineishvili
Men Don’t Cry / Erkekler Ağlamaz / Yönetmen: Alen Drljevic
Mor Ufuklar / Yönetmen: Olgun Özdemir