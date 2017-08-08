Salon yeni sezonu açıyor

22 Eylül’de kapılarını aralamaya hazırlanan Salon yeni sezonda birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Alman synthpop prodüktörü Marius Lauber’in solo projesi Roosevelt sezonun ilk konserinde dinleyiciyle buluşacak. Program 27 Eylül'de neo-klasik müziğin dikkat çekici ismi Zoe Keating’in besteleriyle devam ederken, 29 Eylül akşamı Norveçli müzik grubu Flunk sahneye çıkacak. Trip-hop severlerin gözünde farklı bir yer edinen gruptan sonra, Ozan Boz ve vokalist Özgü Özman liderliğinde Toronto’da kurulan Minor Empire 30 Eylül'de unutulmaz bir gece yaşatacak.

Salon tüm sezon boyunca aralarında Washed Out, Anthony Strong, Mammal Hands, Wild Beasts, Hidden Orchestra ve Sleep Party People gibi birçok sanatçını konserine ev sahipliği yapacak.