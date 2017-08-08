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    Salon yeni sezonu açıyor

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 12:48Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 12:55

    Eşsiz yetenekleri buluşturan güncel müziğin İstanbul'daki adresi Salon, 22 Eylül'de başlayacak yeni sezon programını açıkladı.

    22 Eylül’de kapılarını aralamaya hazırlanan Salon yeni sezonda birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Alman synthpop prodüktörü Marius Lauber’in solo projesi Roosevelt sezonun ilk konserinde dinleyiciyle buluşacak. Program 27 Eylül'de neo-klasik müziğin dikkat çekici ismi Zoe Keating’in besteleriyle devam ederken, 29 Eylül akşamı  Norveçli müzik grubu Flunk sahneye çıkacak. Trip-hop severlerin gözünde farklı bir yer edinen gruptan sonra, Ozan Boz ve vokalist Özgü Özman liderliğinde Toronto’da kurulan Minor Empire 30 Eylül'de unutulmaz bir gece yaşatacak.

    Salon tüm sezon boyunca aralarında Washed Out, Anthony Strong, Mammal Hands, Wild Beasts, Hidden Orchestra ve Sleep Party People gibi birçok sanatçını konserine ev sahipliği yapacak.

    Etiketler: Kitapsanat , Salon İKSV , Minor Empire
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