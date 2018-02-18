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    Salıya kadar istirahat

      ANKARA
    18.02.2018 - 01:08 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idrar yolları problemine bağlı olarak geçirdiği ameliyat sonrasında evinde dinlenmeye çekildi.

    Kılıçdaroğlu, 15 Şubat’ta geçirdiği ameliyatın ardından yürüyerek hastaneden ayrılmıştı. Kılıçdaroğlu, evinde istirahat ederken ev telefonunun fişini çekti, cep telefonunu kapattı. Kılıçdaroğlu, üst düzeyde gelen geçmiş olsun telefonlarına ise Genel Merkez’deki Özel Kalemi aracılığıyla dönüş yapıyor.

    CHP milletvekillerine, Kılıçdaroğlu’na ev ziyaretinde bulunulmaması ve telefonla aramaması konusunda uyarıda bulunuldu. Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günü genel merkeze gelmek istediği; ancak yakın çevresinin karşı çıkması üzerine salı günü grup toplantısına kadar dinlenme kararı aldığı belirtildi.

    GEÇMİŞ OLSUN TELEFONLARI
    Kılıçdaroğlu’na başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den olmak üzere çok sayıda geçmiş olsun telefonu geldi. Kılıçdaroğlu’nu, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da aradı.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , gazetehaberleri , son dakika
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