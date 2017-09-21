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    Salıncak ipi boynuna dolanan Muhammet kurtarılamadı

    DHA
    21.09.2017 - 19:21 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 19:22

    Gümüşhane'de bindiği salıncağın ipinin boynuna dolanmasıyla bir süre nefessiz kalan 8 yaşındaki Muhammet Sadak, ağır yaralı halde ambulans helikopterle sevk edildiği Tokatta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kelkit İlçesi’ne bağlı Karaçayır Mahallesi’ndeÿmeydana geldi.

    Semra-Ferman Sadak çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet, ebeveynlerinin evlerinin yakınına kurduğu salıncağa binerek sallanmaya başladı. Bir süre sonra salıncağın ipi, minik Muhammet’in boynuna dolandı. Bu sırada otlattığı hayvanları ahıra bırakan çobanlık yapan baba Ferman Sadak, döndüğünde durumuÿfark edip, nefessiz kalan oğluna ilk müdahaleyi yaptı.

    Çağırılan sağlık ekipleri tarafındanÿKelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Sadak, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Ancak Muhammet Sadak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Tokat Devlet Hastanesi’ne götürülen Sadak’ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından belediyeye ait cenaze aracıylaÿtoprağa verilmek üzere Gümüşhane’nin Kelkit İlçesi’ne götürüldü.

    Etiketler: tokat , salıncak , ip
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