Salih Müslim sorusu: Hangi duygularla davet ettin

İŞÇİYE, EMEKLİYE PARA YOK

“BİR işveren bu sabah bir mail attı. Diyor ki, ‘35 işçi çalıştırıyorum. Bu ay zam ayı ve çalışanlarımla zam görüşmesi yaptım. İnanın 20-30 lira için mahcup şekilde ricacı oldular. Reis işçinin, emeklinin, çiftçinin, öğrencinin reisi değil. Reis kimin reisi?’ diye bitirmiş. Ben buna cevap vereyim; reis tefecilerin reisi. Milyarlarca dolar faizi bunlar ödüyor. İşçiye, emekliye, esnafa gelince para yok. Tefeciye gelince milyar dolarlar var.

ANADOLU’NUN YİĞİDİYİM

Kısır tartışmalara genelde girmem. Ama Erdoğan bir türlü dilini kontrol edemiyor. Geçen Bitlis’te konuşmuş. ‘Eyy Bay Kemal.’ Buyur Recep Bey. ‘Şimdi kongre yapıyorsun, PYD/YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla’. Lafa bak. E peki açıklayayım; vallahi de billahi de ben Anadolu’nun yiğidi, Anadolu’nun efesiyim. Hiç endişem yok. 50 sefer, 100 sefer meydanlarda, gazetelerde söyledim. Bir daha söyleyeyim. Bunlar terör örgütüdür. Bak ben söyledim. Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey. Sen reissin, dikta yönetiminin tüm uygulamalarını yapıyorsun. Ama bu garip Kemal’in karşısına çıkmaya cesaret edemiyorsun.

YİĞİTSEN AÇIKLA

Şimdi ben soru sorayım. PYD’nin terör örgütü olduğuna ilişkin ilk karar, Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Eylül 2014’te çıkıyor. 21 Mayıs 2015’te bir mahkeme kararı, PYD’nin terör örgütü olduğunu kabul ediyor, hem alt mahkeme, hem Yargıtay. Şimdi bu karardan sonra bunlar, PYD’nin başkanı Salih Müslim’i Ankara’ya davet ediyor. Şimdi ben sana soruyorum. Bay Recep, sevgili Recep, gözlerinden öptüğüm Recep; sen mahkeme, Yargıtay kararına, terör örgütü saymasına rağmen sen hangi vatansever duygularla Salih Müslim’i Ankara’ya davet ettin? Ayağına halılar serdin. Yiğitsen açıkla, şerefliysen açıkla.

SUÇ DUYURUSU İÇİN TALİMAT

Her ağzımı açtığımda dünya kadar laf eder. Ama ben ona diyorum ki, ‘Sen FETÖ’ye, PKK’ya, El Nusra’ya, IŞİD’e yardım ve yataklık yaptın’ tık yok. Mahkemeye versin beni, sana en ağır suçlamayı yapıyorum, veremiyor. Mahmut Tanal (İstanbul milletvekili) karşımda oturuyor. Erdoğan’ın yardım ve yataklık yaptığına dair dilekçeni ver. Sosyalist enternasyonalde YPG ile ilgili verdiğimiz mücadeleden bunların haberi yok. Biz vatanseveriz. Biz onları vatansever olarak görmüyoruz. Onlar kendi ülkelerinin çıkarlarını değil kendi çıkarlarını savunur. Bunlar vergi ödememek için Man adasında şirket kuruyorlar.”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Erdoğan için suç duyurusuyla ilgili “Bununla ilgili haftaya başvuru yapacağız. Dilekçemiz hazır” dedi.

AYRIŞMA LÜKSÜMÜZ YOK

HER kurultaydan sonra yorum yapılır. Pek çok kişi, yazar, düşünür, sanatçı CHP kurultayları ile ilgili yazılarını yazar. Bizlere düşen tüm bu yazı ve yorumları sorumluluk anlayışı içinde izlemek, o eleştiriler sağlıklıysa dikkate almaktır. Burada önemli olan bir şey var. Anayasa’nın askıya alındığı, yargı kararlarının uygulanmadığı, demokrasinin tümüyle askıya alındığı bir dönemde CHP, kurultayıyla Türkiye’ye nefes aldırmıştır. Biz seçimlerimizle, adaylarımızla, öngörümüzle gerçek anlamda bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik. CHP’yi yönetenler atamayla değil seçimle işbaşına gelir. CHP’yi diğer partilerle karıştırmamak gerekir.

Kurultayın bana yüklediği ağır bir sorumluluk var. Elbette kendi aramızda tartışacağız ama bu beş temel sorunu çözme konusunda sadece benim, bizim partililerin değil ülkesini düşünen her vatandaşın sorumluluğu var. Ben ne gerekirse yapacağım ama bunu yaparken tüm CHP’lilerin yanımda olmasını, ortak ses çıkarmasını istiyorum. Ayrışma lüksümüz yok. Her türlü baskı gelecektir üzerimize. Demokrasiyi savunmak, dikta yönetimlerinde kolay değildir. Ama biz bunu yapacağız.

TARİH TTB’Yİ HAKLI ÇIKARDI

TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı. 12 Eylül’den TTB ile ilgili bir olay. 517 idam kararı verildi, 50’si infaz edildi. TTB idama karşı bildiri yayınladı, dönemin cumhurbaşkanına, başbakanına ve TBMM üyelerine gönderdi. 1985’te savcı soruşturma açtı, üyeler gözaltına alındı, davalar açıldı. Nusret Fişek mahkemede, ‘Biz değil bir sanığın, harpte bir düşman askerinin yaşaması için uğraşırız’ diyor. 1985’te sıkıyönetim mahkemesinde hepsi beraat etti. Tarih TTB’yi haklı çıkardı.