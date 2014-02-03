Salı yola çıkılır mı cuma temizlik olur mu

Günde ortalama 75 telefona yanıt verdiklerini belirten Müftü Sinan Cihan, yöneltilen soruların bir kısmı namazla ilgili olurken, önemli bir bölümünün de toplumdaki hurafelerden oluştuğunu söyledi. Özellikle Ramazan’da oruçla ilgili olarak birçok soru geldiğini belirten Cihan, “İnanç dünyamızla, aile hayatımızla ilgili, adak, yemin, kefalet, bidat ve hurafelerle ilgili sorular sıkça geliyor. ‘Kabirlere taş yapıştırmak, bez bağlamak veya dilek dilemek günah mı?’, ‘Salı günü yola çıkmak günah mı?’, ‘Cuma günü temizlik yapılmasının dinen bir sakıncası var mı?’ en çok sorulan hurafeler arasında geliyor” dedi. Cuma hutbelerinde, Alo Fetva’ya gelen bu ilginç sorulara cevap olması için cami hocalarını bilgilendirme yapmaları için uyardıklarını da vurgulayan Müftü Sinan Cihan, “Ancak vatandaşlarımıza yine de toplumdaki hurafelere cevap olarak Kuran-ı Kerim’i okumalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü aradıkları her konuya cevap orada yer alıyor” dedi.