Ara
MENÜ
Ege Haberleri
EGE
    Haberler>Salı yola çıkılır mı cuma temizlik olur mu

    Salı yola çıkılır mı cuma temizlik olur mu

    İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)
    03.02.2014 - 01:31 | Son Güncelleme:

    MANİSA Müftülüğü Alo 190 Fetva Hattı’na geçen yıl 5 bin 600 kişinin çeşitli konularda soru yönelttiği bildirildi.

    Günde ortalama 75 telefona yanıt verdiklerini belirten Müftü Sinan Cihan, yöneltilen soruların bir kısmı namazla ilgili olurken, önemli bir bölümünün de toplumdaki hurafelerden oluştuğunu söyledi. Özellikle Ramazan’da oruçla ilgili olarak birçok soru geldiğini belirten Cihan, “İnanç dünyamızla, aile hayatımızla ilgili, adak, yemin, kefalet, bidat ve hurafelerle ilgili sorular sıkça geliyor. ‘Kabirlere taş yapıştırmak, bez bağlamak veya dilek dilemek günah mı?’, ‘Salı günü yola çıkmak günah mı?’, ‘Cuma günü temizlik yapılmasının dinen bir sakıncası var mı?’ en çok sorulan hurafeler arasında geliyor” dedi. Cuma hutbelerinde, Alo Fetva’ya gelen bu ilginç sorulara cevap olması için cami hocalarını bilgilendirme yapmaları için uyardıklarını da vurgulayan Müftü Sinan Cihan, “Ancak vatandaşlarımıza yine de toplumdaki hurafelere cevap olarak Kuran-ı Kerim’i okumalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü aradıkları her konuya cevap orada yer alıyor” dedi.

    Etiketler: Manisa , müftülük , telefon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri