'Salgın yalanı' Rus turistleri etkilemedi

“Türkiye’de virüs var” iddialarının birçok basın kuruluşu tarafından haber yapılmasından sonra turizm sektörü temsilcileriyle görüşerek son durumu aktaran Rus Kommersant gazetesi, Türkiye’yi ziyaret etmekten vazgeçen Rus vatandaşı sayısının ancak yüzde 0,1 olduğunu duyurdu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) açıklamasına yer veren Kommersant, “Türkiye’de virüs salgını var ilanından sonra ancak bin kişi Türkiye tur paketlerini iptal başvurusunda bulundu. Bu rakam satın alınan tüm turlarla kıyaslandığında damladan bile az” ifadesini kullandı.

Türkiye’yi sağlık açısından tehlikeli bulduğunu ilan eden devlet ajansı Rosturizm temsilcisi Svetlana Sergeyeva ise Ağustos ayı için 600 bin Rus vatandaşının tatilini Türkiye’de geçirmek için acentelerden tur paketi satın aldığını, ay sonuna kadar bu sayıya daha 375 bin kişinin ekleneceğini dile getirdi.

Kommersant gazetesinin derlediği durum analizi haberinde Rusya’da başlatılan “Türkiye’ye gitmeyin” kampanyasına en iyi yanıt sigorta şirketlerinden geldi. Türkiye ile ilgili somut sağlık problemi başvurularının Rusya iç turizminden gelen başvuruların çok altında kaldığı belirtilerek “Rusya iç plaj turizminde Krasnodar ile Kırım’dan yapılan sağlık problemi başvuruları Türkiye’den gelen şikâyetlerden çok daha fazla. Ancak Rusya’da iç turizmdeki sağlık problemleri afişe edilmiyor” denmesi göze çarptı.

Kommersant gazetesi haberinin son satırlarında ikili ilişkilerde yeni gerilim vurgusu da dikkat çekti. Rusya ile Türkiye arasında yeniden belirli gerilim döneminden geçildiği sinyalleri alındığı vurgulanarak, “9 Ağustos günü Rusya’nın ikili ilişkilerde sergilediği tavrı benimsemeyen Türkiye’nin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Ankara’nın Moskova’ya karşı mecburi birtakım karşı önlem adımları atmak zorunda kalabileceğini dile getirmişti” dendi.