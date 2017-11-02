Saldırıya uğrayan öğretmene destek

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Merkez Ortokulu’nda görevli öğretmen Güven Candaş’ın, Sağlık Meslek Lisesi 12’nci sınıf öğrencisinin yumruklu saldırısına uğradığı öne sürüldü. Öğretmen Candaş’ın burnuna dört dikiş atıldı. Bunun üzerine Eğitim-İş Trabzon Şubesi önderliğinde birçok öğretmen biraraya gelerek öğretmenlere şiddeti protesto etti, meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖĞRETMENLER İÇİN YETERLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMIYOR

Yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan saldırıyı kınıyor, öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu üzücü olaydaki güvenlik zafiyeti, buna benzer olayların tekrarı konusunda bizleri endişeye düşürüyor. Yoksulluk sınırının altındaki ücretlerle, son derece zor çalışma şartları altında hizmet veren kamu çalışanlarının yaşam güvenliklerini sağlamak devletin en önemli görevleri arasında. Bugüne kadar okullarda yeterli güvenlik önlemleri almadığı gibi öğretmenlere uygulanan şiddete seyirci kalan Milli Eğitim Bakanlığı, her fırsatta öğretmeni değersizleştiren ve hedef gösteren nitelikte açıklamalar yapıyor. Öğretmeni toplum nezdinde itibarsızlaştıran bu tür açıklamaların da saldırılarda önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz. Okullarımız güvenli alanlar olmalı, fiziki altyapı sorunları ve teknik donanım yetersizlikleri giderilmeli, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin can güvenliği mutlaka sağlanmalı. Unutulmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacak” denildi.