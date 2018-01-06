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    Saldırıp ölümle tehdit ettiler! Doktor sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu

    Banu ŞEN
    06.01.2018 - 23:13 | Son Güncelleme:

    AĞRI Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde acil serviste görevli Dr. Ece Gökyayla şiddete uğradı ve ölümle tehdit edildi. Tehdit edilen Doktor Gökyayla, sosyal medyadan yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulundu.

    Saldırıp ölümle tehdit ettiler Doktor sosyal medyadan yardım çağrısında bulunduDoktor Gökyayla, bir hastayı ilgili başka bir doktora yönlendirdiği için şiddete uğradı ve ölümle tehdit edildi.

    Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Dr. Ece Gökyayla can güvenliği olmadığını belirterek yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

    SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

    Ağrı'da mecburi hizmet görevinde bulunan genç doktora sosyal medyadan destek yağdı. Twitter'dan da destek olan sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarına şiddet gösterenlerin gerekli cezaları almadığını, defalarca bu tür saldırılara maruz kaldıklarını, yıllardır sağlıkta şiddete doktorları kurban verdiklerini ve ne zaman gerçekten önlem alınacağını sordu.

    Hürriyet'e konuşan Dr. Gökyayla, “Mesleğimi o kadar çok severek yapıyorum ki... Hayatım boyunca insanları asla sınıflara ayırmadım; iyi ve kötü dışında. Verdiğim hizmetten ve hekimliğimden en ufak bir şüphem yok. İçim son derece rahat. İyi insanlara hak ettikleri hizmeti verdiğim günlerin gelmesini bekliyorum."

    BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

    Öte yandan Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ndeki görevli hekimin bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtilerek Başsavcılık tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldığı açıklandı. 

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli hekimin, bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı bildirildi. Şiddet uygulayan kişinin, Doğubayazıt ilçesindeki emniyet görevlilerince gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Doğubayazıt Başsavcılığınca da gerekli tahkikatın başladığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sağlık Bakanlığı olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, kanunlar çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz. Saldırıya uğrayan hekimimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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