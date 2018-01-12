'Saldırının ardında Türkiye yok'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’deki Rus üslerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının Türkiye tarafından düzenlenmediğini bildiklerini aktardı. Moskova’da dün medya yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bugün (dün) bir telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Putin, “Olayın arkasında Türkiye yönetiminin olmadığını biliyoruz. Ayrıca bu provokasyonun kim tarafından organize edildiğini de çok iyi biliyoruz” dedi.



Rus lider, “İHA’lara el yapımı görüntüsü vermek için ustaca kamuflaj teknikleri uygulanmış. Bu provokasyonun büyük hazırlıklarla organize edildiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: ŞAM DURDURULMALI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib’te ve Doğu Guta’da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi’nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi. İki lider, Soçi Kongresi hakkında da görüş teatisinde bulundu.



PESKOV: DİYALOG HALİNDEYİZ

Türkiye’nin Rusya ve İran büyükelçilerini İdlib konusunda Dışişleri’ne çağırmasına ilişkin dün Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov’dan önemli bir açıklama geldi. Peskov, gelen bir soruyu “Temas halindeyiz. Diyalog devam ediyor” diye cevapladı.



BİLGİ NOTU: Suriye ordusunun, muhalif unsurların elindeki İdlib’de askeri operasyona başlaması ve Suriye’deki Rus üslerine 6 Ocak’ta insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından Ankara-Moskova arasında tansiyon yükselmişti. Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı olan Krasnaya Zvezda gazetesi, İHA’ların İdlib’de Türkiye’nin denetimindeki ılımlı militanların kontrolünde bulunan Muazzara kasabasından havalandığının belirlendiğini yazmıştı.



Gazete, Bakanlığın, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a İHA saldırılarıyla ilgili uyarı mektubu gönderdiğini ve “güvenliği sağlayın çağrısı yaptığını” öne sürmüştü. Ankara’dan ise iddiayı yalanlayan bir açıklama gelmemişti. Türkiye ise Şam rejiminin İdlib’deki operasyonlarına ilişkin ‘çatışmasızlık anlaşması’nın ihlâl edildiği gerekçesiyle 9 Ocak’ta Rus ve İranlı diplomatları Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.



