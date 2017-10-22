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    Saldırıdan kurtulan polis, kalbine yenik düştü

    ANKARA (AA)
    22.10.2017 - 08:26 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 12 Ekim'de bir polisin şehit olduğu ve bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan polis memuru Fetih Seven, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    Mesai arkadaşı şehit polis memuru Muhammet Uz'un memleketi Aksaray'daki babaevinde okutulan mevlide katıldıktan sonra Kahramankazan'daki evine dönen Fetih Seven (46), bir süre sonra rahatsızlandı. Seven, ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Seven'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Fetih Seven'in cenazesinin, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğünde bugün düzenlenecek törenin ardından öğle vakti Kızılcahamam'da toprağa verileceği öğrenildi.

    Olayın duyulmasının ardından Seven'in meslektaşları hastaneye geldi. Meslektaşları, Seven'in, kendisinin de bacağından yaralandığı silahlı kavgada yanında şehit olan mesai arkadaşına çok üzüldüğünü söyledi. Evli, 16 ve 21 yaşlarında 2 çocuk babası, 21 yıllık polis memuru Fetih Seven, 10 yıldır Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görev yapıyordu.

    Kahramankazan'da 12 Ekim'de kız kaçırma meselesinden kaynaklanan silahlı kavgada, polis memuru Muhammet Uz (25) şehit olmuş, bir kişi hayatını kaybetmiş, polis memuru Fetih Seven ile bir kişi yaralanmıştı.

    Etiketler: ANKARA , vefat
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