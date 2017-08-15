Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklama;

15 Ağustos 2017 tarihinde akşam saatlerinde Irak Kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI İLE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMİŞ; teröristlere ait üç silah mevzii imha edilmiş, ilk belirlemelere göre 3 bölücü terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.