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    Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki dağ kadrosuna mensup teröristlere büyük darbe

    DİYARBAKIR (İHA)
    10.11.2017 - 10:35 | Son Güncelleme:

    Terör örgütünün dağ kadrosundan olan ve eylem yapmak üzere Diyarbakır’ın Lice ilçesine gelen teröristler, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda araçla kaçmaya çalışırken yakalandı. 'Dur' ihtarına uymayan bir terörist ölü ele geçirilirken, özel harekat polisleri 2 teröristi sağ yakaladı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir grup teröristin olduğu duyumu üzerine Lice ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Operasyonda kritik noktalar tutulurken, kırsal alanda arama tarama faaliyetleri yapıldı. Jandarma ekiplerinin operasyon başlattığı bölgede araçla kaçmaya çalışan bir terörist 'dur' ihtarına uymayınca çatışma çıktı.

    Çatışmanın ardından araç Lice ilçesine bağlı Kabakaya köyü Esenli mezrasına doğru kaçtı. Kaçan aracın ardından bölgede sürdürülen operasyonda mezrada arama tarama yapıldı. Çalışmalarda 1 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede bulunan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

    DAĞ KADROSUNA MENSUPLAR

    Öte yandan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi ile operasyon yapıldı. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eylem yapmak üzere Diyarbakır'a geldiği tespit edilen teröristlere yönelik yapılan operasyonda özel harekat polisleri, teröristlerin saklandığı bölgeyi ablukaya aldı. Operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalandı.

    Etiketler: terörle mücadele , özel harekat operasyonu
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