Saldırganlar yakalandı, 'pişman değiliz' dediler!

SALDIRIP KAÇTILAR

Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babalarınınÿgeçen cuma gecesi hayatını kaybetmesinin ardından abla S.Ü. (37) ile kardeşi Z.Ü. (20), göğüs hastalıkları bölümünde görevli Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz’a saldırdı. Aldığı tokat ve yumruklarla yaranan Dr. Çıkmaz, hastanede tedaviye alınırken, saldırgan kardeşler ise kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin Kaleiçi semtindeki evde saklandığını tespit etti. Dün gece düzenlenen baskınla polis ekiplerince evde yakalanan kardeşler, gözaltına alındı.

’SALDIRDIK, PİŞMAN DEĞİLİZ’

Emniyette ifadeleri alınan S.Ü. ve Z.Ü kardeşler, bugün elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Yaptıklarından pişman olmadıklarını söyleyen S.Ü., "Bize ’Babanız 75 yaşında, ölsün’ dedi" iddiasında bulundu. Doktor Çıkmaz'a saldırarak ağır şekilde yaralayan kardeşlerden S.Ü., "Hiç pişman değiliz. Doktor hanıma geçmiş olsun. O bize başsağlığı dilemedi; ama biz, ona ’geçmiş olsun’ dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Şüphelilerden Z.Ü. ise Dr. Tuba Çıkmaz’a ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. S.Ü. ve Z.Ü. kardeşler, savcılık tarafından sorguya alındı. Kardeşler çıkarıldıkları mahkemece ’kamu görevlisini, görevinden dolayı kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

YAKINLARI DA TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde, geçen cuma gecesi yaşanan olayın ardından aynı aileden E.Ü. ve A.Ü. isimli erkek şüpheliler ise hastanede doktorları ve başhekimi tehdit ettikleri gerekçesiyle geçen pazar günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

DOKTORUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öye yandan hasta yakınlarının saldırısına uğrayan ve aileden şikayetçi olan evli ve 1 çocuk annesi Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz’ın ise görev yaptığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

TABİP ODASI: DARP EDİLİYORUZ, PARÇALANIYORUZ

Saldırı sonrası Edirne Tabip Odası adına açıklama yapan Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "Bıçak kemiğe dayanmadı, adeta deldi geçti. Yıllardır darp ediliyoruz, parçalanıyoruz, yüzümüz gözümüz dağılıyor ama yine de bir sonuç alamıyoruz. Bizi yönetenler lütfen çıkıp ne yapmamız gerektiğini söylesin. Yalvaralım mı? Daha ne yapalım. Üzgünüz, kaygılıyız ve tepkiliyiz. Kimse bize geçmiş olsun demesin. Bir hekimimiz öldürüldüğünde baş sağlığı dilemesin. Bize ne yapmamız gerektiğini söylesinler” diye konuşmuştu.

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