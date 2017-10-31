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Salçadan geriye kalanı kurutup 300 liraya satıyor

AA
31.10.2017 - 11:49 | Son Güncelleme:

Balıkesirli iş adamı Halil Efe, salça fabrikalarından aldığı kırmızı biber atığını kurutup tonunu 300 liradan hayvan yetiştiricilerine satıyor.

Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki 10 dönümlük alanda yıllardır salçası yapılan kırmızı biberden geriye kalan atığı kuruttuğunu söyledi.

 Burhaniye ile Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki salça fabrikalarından cüzi fiyatlara aldığı atığı boş alana serdiğini dile getiren Efe, "Salçadan geriye kalanlar güneş altında 4-5 gün kurumaya bırakılıyor. İşçiler tarafından geniş ağızlı fırçalar vasıtasıyla günde 1-2 kez havalandırılarak daha çabuk kuruması sağlanıyor. Kuruyan biberler daha sonra 50'şer kiloluk çuvallara doldurularak büyük ve küçükbaş hayvan çiftliklerine gönderiliyor." dedi.

 Kırmızı biber atığının kurusunun hayvanlara yedirildiğini ifade eden Efe, şunları kaydetti: 
"Bu biberler kesinlikle acı değil. Salçalık olarak yetiştirilen kapya biberinin atığını kurutuyoruz. Biber fabrikada salçaya işlendikten sonra açığa çıkan atık bizim ham maddemiz.

Besi çiftliklerine tonunu 300 liradan satıyoruz. Besin değeri açısından zengin. Kırmızı biber atığının kurusu, yemlere karıştırılıyor ve özellikle süt verimine iyi geldiği söyleniyor. Besleyici olması dolayısıyla çiftliklerden iyi talep alıyoruz." 
Efe, yaklaşık 2 aylık sezonlarında bu işten 8-10 kişinin ekmek yediğini sözlerine ekledi. 

Etiketler: Kurutmak , Cuzi
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