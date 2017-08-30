MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Salatasından kurbağa çıkınca... Kimsenin beklemediğini yaptı!

    Salatasından kurbağa çıkınca... Kimsenin beklemediğini yaptı!

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 13:02 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 13:10

    ABD'li Becky Garfinkel, restoranda önüne gelen salatanın içinde kurbağa buldu. Garfinkel, kurbağayı sahiplendi ve "İyi ki onu yemedim ve hayatta kaldı" ifadelerini kullandı.

    Güney California'da yaşayan Becky Garfinkel'ın sipariş ettiği salatadan minik bir kurbağa çıktı. İlk başta şoke olan ve çığlık atan kadın bir süre sonra sakinleşti. 

    ​Buna rağmen, salatasının yarısını bitirdikten sonra gördüğü kurbağayı yemediği için mutlu olan Garfinkel, "İyi ki hayatta kaldı" dedi.

    'Ölümden dönen' kurbağayı evine götüren Garfinkel onu eski bir akvaryuma yerleştirdi ve 'Lucky' (Şanslı) adını koydu.

    Etiketler: ABD , California , kurbağa
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri