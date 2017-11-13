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Salaş bir şıklık yakalamak için bilmeniz gereken 5 kural

Son yıllardaki moda akımları bizi salaş şıklığa doğru itiyor. Kullanılan parçalar, kombinleme ve taşıma gibi birçok faktör herhangi bir durumda şıklığı etkileyen parçalardır. Ancak söz konusu salaş şıklığı yakalamak olunca çok daha zorlu bir yoldan geçmek zorunda olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ancak o kadar da zor değil. Eğer bazı kuralları bilirseniz siz de salaş şıklığın kahramanlarından biri olabilirsiniz.

Kaynak: Doğan Burda
13.11.2017 - 10:14 | Son Güncelleme :

Oversize

Bu terim kimseye yabancı değil. Son yıllarda oversize modası geri dönmüş durumda ve bunu her türlü parçaya uyarlamak mümkün. Özellikle kış aylarında tepeden tırnağa şıklığınızı yansıtmak istiyorsanız büyük beden kabanlar tam da size göre. Omzu düşük, kırçıllı veya ekoseli oversize kabanlar salaş şıklığın önemli parçalarından. Aynı zamanda bol jean'ler ve oversize basic tişörtlerle de salaş bir görünüm oluşturabilirsiniz.

Tek Beden Tek Marka

Genellikle yapılan hatalardan biri tek bir bedenden giyinmek ve tüm parçaları tek bir markadan almaktır. Markalar çok güzel kombinler yapıyor olabilir. Ancak sizin hayal gücünüzü kullanmadan direk kombin satın almanız şıklık değildir. Bunun yerine farklı markalardaki ürünleri kombinlemeyi ve normal bedeninizden bir beden büyük parçalar almayı deneyin.

Salaş bir şıklık yakalamak için bilmeniz gereken 5 kural

Tişört Aşkına

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere salaş şıklığın önemli parçalarından biri de tişörtler! Özellikle yırtık, eski görünümlü, baskılı ve birkaç beden büyük bu parçalar büyük kurtarıcınız olabilir. Yırtık bir tişörtün altına koyu renkli güzel bir dar jean ve onun altına ise rahat bir bot ya da kıyafetinizle özdeşleşen kısa topuklu bir ayakkabı giydiğinizde salaş şıklığın fotoğrafı olursunuz.

Yırtık Jean

Yırtık jean son zamanlarda herkeste gördüğümüz bir moda akımı. Ancak salaş şıklığı benimserken bunu abartmamakta da fayda var. Baştan aşağıya yırtık, bir parçası diz altında sallanan ve kötü bir görünüm oluşturan jeanler sizi tarz göstermeyecektir. Bunun yerine çok da abartı olmayan yırtık jeanleri tercih edebilirsiniz.

Salaş bir şıklık yakalamak için bilmeniz gereken 5 kural

Desenleri Karıştır

Kim demiş desenler karıştırılmaz diye! Ekose ile çiçek deseni, çizgili desenler ile geometrik desenleri veya pileli etek ile fırfırlı gömlekleri kullanabilirsiniz. Yeter ki renk uyumunu ve desen uyumunu yakalayın. Deneyin, geliştirin ve öğrenin.

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