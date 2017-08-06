Saksonya’da erken seçim gündeme geldi

SOSYAL Demokrat Parti (SPD) Yeşiller koalisyon hükümeti bir sandalye fazlasıyla eyaleti yönetiyordu. Yeşillerli milletvekili Elke Twesten’in beklenmedik istifasıyla koalisyon hükümeti eyalet meclisinde çoğunluğu kaybetti. Gelecek eyalet seçimleri 14 Ocak 2018’te yapılacaktı. Ancak istifayla erken seçim gündeme geldi. Eyalet Başbakanı Stephan Weil, pazartesi günü meclisteki tüm siyasi parti gruplarıyla görüşerek, erken seçimi konuşacak. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Weil’ı istifaya davet etti.

AP SEÇİMLERİNDE CDU ADAYI OLMAK İSTİYOR

Hür Demokrat Parti (FDP) erken seçimin 24 Eylül’de yapılacak genel seçimlerle birlikte yapılmasını talep etti. FDP eyalet teşkilatı Başkanı Stefan Birkner, seçmene bir genel seçim, hemen ardından bir eyalet seçimi olmak üzere iki kez sandığa götürmenin makul olmayacağını söyledi. Yeşiller ise eyalet seçimlerinin genel seçimlerle aynı gün yapılmasına karşı.

İstifa eden Yeşillerli milletvekili Elke Twesten, anamuhalefet partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi olmak istiyor. Twesten gelecek eyalet seçimleri için Yeşiller seçim bölgesi Rotenburg’ta listeye girememişti. Üyeler onun yerine bir başka adayı seçmişti. Elke Twesten’in siyasi geleceği nedeniyle istifası ise sert eleştirilere yol açtı. Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Weil, bunu seçmenlere en büyük saygısızlık olarak niteledi. Twesten, gelecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde CDU listesinden aday olmayı tasarlıyor.