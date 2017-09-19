Saklı Elma: Apple’ın sırlarla dolu mimariye sahip 5 milyar dolarlık yeni merkezini inceledik

GEÇEN hafta tam da bugün. Kaliforniya’nın Cupertino şehrinde teknoloji devi Apple’ın 5 milyar dolar harcayarak inşaa ettiği Apple Park’taydık. Yeşillikler içine kurulmuş olan devasa bir kampüs. Zeytinden elma ağacına kadar 300’den fazla bitki çeşidi ve 9 bin ağaç bulunuyor. Ekolojik olması açısından bu bitki ve ağaçlar için doğal gübre kullanılmış. Şirketin iPhone’un 10’uncu yılına özel olarak hazırladığı yeni modelleri ana binanın yaklaşık 500 metre uzağındaki konferans salonu olan ‘Steve Jobs Theater’daydı. Apple’ın hayata veda eden efsane CEO’su Steve Jobs anısı için inşa edilen bu bina, mimari açıdan önemli farklar yarattığı gibi gizli özellikleriyle de dikkat çekiyor.

HAVADA ASILI GİBİ

Hürriyet’e özel bir davet için ziyaret ettiğimiz Steve Jobs Theater, dünyaca ünlü Foster + Partners mimarlık ofisi tarafından tasarlanmış. Merkez, 360 derecelik görüş açısına ve tıpkı ana bina gibi dairesel bir tasarıma sahip. Steve Jobs Theater’ın mimari açıdan en büyük farkı ise çatının hiçbir kolon veya direk tarafından desteklenmemesi. Başka bir deyişle uzaktan bakan biri çatının havada asılı olduğunu düşünebilir. Ancak işin arka planında 7 metrelik yekpare 44 cam bulunuyor. Çatıyı ayakta tutan bu cam panellerin üzerinde ise, hafiflik açısından avantaj sağlaması için karbon fiber malzeme üretilen bir çatı yer alıyor. Çatıya binanın içinden bakıldığında aydınlatma için LED ampuller görülüyor. Ayrıca çatı içinde gömülü olarak hoparlörler yer alıyor. İşin en ilginç noktalarından biri de LED ampuller ve hoparlörler için çatıya giden kabloların görünmemesi. Bunun için cam panellerin araları kullanılarak kablolar gizlenmiş.

DOĞAL AKUSTİK ORTAM

Lansman günü Steve Jobs Theater’da yaklaşık 1000 kişi bulunuyordu. Binanın giriş katında bu kadar fazla kişi olmasına rağmen ses hiçbir şekilde gereksiz yayılmıyor ve yankı yapmıyordu. Bunun sebeplerinin başında binanın doğal bir akustik tasarıma sahip olması varmış. Bina içinde bulunan insanlar doğal akustik ortam sayesinde sesleri emiyor ve gereksiz bir gürültü hissedilmiyor. Binaya tek başına gittiğimizde ise durumun çok daha farklı olduğunu gördük. Steve Jobs Theater’ın tam ortasında durulduğundaysa ses inanılmaz bir yankı yaparak ziyaret edenleri şaşırtıyordu.

SAHNE HER YERDEN NET





DERİ koltuklarla döşenen konferans salonunun en önemli özelliği sahnenin her yerden net olarak görünmesi. 921 adet deri koltukla döşenen salonda, her koltuğun altında priz bulunması dikkat çekiyor. Ayrıca güçlü Wi-Fi bağlantısı basın mensuplarının işini kolaylaştırıyor.

SİHİRLİ ASANSÖR





STEVE Jobs Theater’ın en ilginç yanlarından bir diğeri de tamaman camdan tasarlanmış asansör. Tıpkı binada olduğu gibi yuvarlak bir tasarıma sahip olan asansör, daire çizerek yukarı çıkıyor. Dışarıdan bakıldığında ne bir asansör halatı ne de bir motor görebilmek mümkün değil. Asansörü hareket ettiren tüm mekanizma yerin altına gizlenmiş durumda.

MERMERLERİN ALTINDAKİ SIR





BİNANIN tüm sırları ise alt katta başlıyor. İtalya’dan getirilen özel mermerlerle tasarlanan Steve Jobs Theater’a lansmanın olmadığı bir gün gidildiğinde, buranın bir konferans salonu olduğunu anlamak oldukça güç. Sebebi de her şeyin mermerlerin arkasında gizlenmiş olması. iPhone 8 ve iPhone X’i basın mensuplarının denemesi için kurulan demo alanı tamamen gizlenmiş durumda. Binanın tam ortasında bulunan yuvarlak duvar yerin içine giriyor ve demo alanı açılıyor. Toplantının düzenlendiği konferans salonu da yine mermer bir duvarın arkasında gizlenmiş. Hatta yangın musluğu ve tüpü de mermer duvarında arkasında gizli. İki yandaki merdivenlerin altında ise gizli toplantı salonları bulunuyor. Kısaca Steve Jobs Theater’da mermerlerin arkasında neler olduğunu tahmin etmek ziyaretçilerin hayal gücüne kalmış durumda.